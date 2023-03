Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 27 de março de 2023

(Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Conclusão dos trabalhos

A Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa, que trata dos Impactos da Estiagem no RS, realiza nesta segunda-feira uma audiência pública que marca o encerramento de suas atividades. Durante os 30 dias em que atuou, o grupo realizou diversas oitivas com diferentes instituições ligadas ao tema, como agricultores, povos tradicionais, movimento sociais, extensão rural e órgãos dos governos federal, estadual e dos municípios. O presidente do grupo, deputado Zé Nunes (PT) afirmou que durante a reunião serão apresentadas as ações realizadas pelos governos na mitigação dos impactos da falta de água, assim como as consequências da seca na vida das pessoas. “O debate não se encerra aqui, vamos trazer contribuições para pensarmos soluções. Já tivemos bons programas, que infelizmente, foram encerrados. Nossa avaliação é de que o governo do Estado pouco fez nesses quatro anos, algo que lamentamos. Se o governo não priorizar, nada vai acontecer”, destaca Zé Nunes.

Solução definitiva

Gustavo Victorino (Republicanos) está elaborando uma proposta, através de um projeto de lei, que deve promover a discussão de uma solução definitiva para a questão do IPE Saúde. Na última sexta-feira, o parlamentar teve acesso a informações em reunião com o vice-presidente do Sindicato Médico do RS, Dr. Marcelo Matias, e analisou com maior atenção a lei que dispõe sobre a constituição e as regras do plano de saúde.

Compromisso com a educação

O Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, do município de Alegrete, recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil destinada pelo deputado Airton Lima (Podemos). Ao visitar o município para oficialização da entrega, o parlamentar reafirmou o seu compromisso com a educação da região da Fronteira Oeste do Estado. “Estamos cumprindo com o que prometemos, de investir na educação com foco em um presente e um futuro mais próspero para o nosso estado”, destacou Airton.

Preservação da cultura

Em visita ao Solar do Almirante Alexandrino de Alencar, no município de Rio Pardo, o deputado Sergio Peres (Republicanos) declarou apoio à reforma da edificação, a qual é considerada a maior referência arquitetônica do período colonial na região. De acordo com a Associação de Amigos do Solar Almirante, grupo de pessoas que mantém a manutenção do prédio, as instalações apresentam problemas estruturais graves, necessitando de uma série de reformas e readequações. Ao tomar ciência das necessidades do local, Sergio Peres se comprometeu em auxiliar na busca de recursos para sua revitalização, destacando sua importância cultural. “Quem não respeita o que já foi construído no passado, não zela pelo próprio futuro. Rio Pardo tem essa referência para a cultura, para as atividades da rede de ensino das crianças. O Solar guarda a história do nosso povo”.

Ideias liberais

Felipe Camozzato (NOVO) realiza nesta terça-feira na Assembleia o Grande Expediente “Semana da Liberdade: Os maiores eventos de ideias liberais estão aqui”. Durante a fala, o parlamentar deve homenagear o Fórum da Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, e a Conferência Atlantos, organizado pelo Instituto Atlantos. Ambos eventos são, de acordo com o deputado, referências na promoção de debates políticos, econômicos e sociais, sob a perspectiva do liberalismo.

2023-03-27