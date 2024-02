Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Produção oliveira

O novo presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), iniciou as agendas à frente do cargo nesta semana recebendo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Renato Fernandes. O encontro foi pautado pela apresentação de um panorama sobre o cultivo das plantações de azeitona e da produção de azeite de oliva no RS, cultura agrícola a qual abrange uma área de 6,4 mil hectares em mais de 100 municípios gaúchos. Em paralelo à discussão, Fernandes elogiou o empenho do parlamentar sobre políticas de irrigação, enaltecendo o tema prioritário da gestão 2024-2025 do parlamento gaúcho, relacionado à questão. “Essencial este tema da irrigação para o setor de azeitonas e azeites, já que as principais áreas de plantio aqui no estado sofrem com recorrentes secas”, destacou o chefe do Instituto.

Pacote de projetos

Retomando os trabalhos na Assembleia, o deputado Delegado Zucco (Republicanos) protocolou nesta semana quatro projetos de lei no Legislativo gaúcho. As três primeiras propostas são voltadas ao avanço de políticas públicas de proteção aos idosos, crianças, vulneráveis e consumidores. O quarto texto, por sua vez, prevê uma revisão da disponibilização de tomadas elétricas em presídios, visando combater o uso de celulares nas unidades prisionais, utilizados para o “cometimento de crimes por pessoas em cumprimento de pena”.

Chama Doutor

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia gaúcha promove na próxima quarta-feira uma audiência pública para debater o surgimento do serviço “Chama Doutor”. A discussão, proposta pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), visa discutir os detalhes e impactos negativos da iniciativa, a qual oferece consultas on-line superficiais, atestados e receitas em desacordo com o que deve ser o ato médico.

Incentivo à hidroponia

O Parlamento gaúcho realiza na próxima semana a instalação da Frente Parlamentar em Apoio ao Cultivo sem Solo – Hidroponia no RS. O grupo, que será presidido pelo deputado Issur Koch (PP), visa incentivar a prática agrícola sustentável, além de trabalhar para posicionar o setor como meio de produção alinhado com as necessidades do mercado e postular a oferta de linhas de crédito especiais, incentivos tributários, legislação adequada e segurança jurídica.

Repasse para a Serra

O deputado Elton Weber (PSB) anunciou nesta semana, na Serra Gaúcha, o repasse de R$100 mil via emenda estadual para aprimorar o atendimento no Hospital Nova Petrópolis, localizado no município de mesmo nome. O recurso poderá ser utilizado pela instituição para a adequação de estruturas físicas e aquisição de equipamentos, além do custeio de serviços. “Temos que atuar de mãos dadas, reunindo forças para multiplicar os resultados, especialmente quando falamos da saúde das pessoas, uma prioridade do nosso mandato. Temos uma longa parceria com a OASE, que desenvolve esse trabalho importantíssimo como mantenedora do Hospital Nova Petrópolis”, destacou Weber.

