Colunistas Tragédia anunciada? Engenheiro adverte para risco de colapso na ponte sobre o rio Mampituba entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Por Flavio Pereira | 3 de fevereiro de 2024

Levantamento feito pelo engenheiro Olidio Volpato mostra deterioração da estrutura e trânsito de veículos pesados. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O engenheiro civil Olidio Volpato adverte para o risco de um colapso na ponte sobre o rio Mampituba, que liga os municípios de Passo de Torres (SC) e Torres, no Rio Grande do Sul. Ele encaminhou ao Ministério Público de Santa Catarina e a gestores e autoridades do Rio Grande do Sul notícia indicando que uma inspeção visual das condições de segurança da ponte rodoviária sobre o Rio Mampituba, que interliga Passo de Torres (SC) e Torres (RS) demonstrou “as precárias condições de segurança do conjunto estrutural, haja visto que as vigas que dão sustentação ao tombamento lateral das longarinas estão totalmente comprometidas pela falta de elementos componentes dos perfis, elementos estes corroídos pelas condições climáticas da região, o que ocasionou redução de secção dos referidos perfis, consumidos pela ferrugem provocado pela maresia. NÃO EXISTE perfis de estabilidade lateral. Preocupação maior é quanto ao uso de caminhões sobre a ponte (demonstrada por fotos) o que resulta em sobre-carga comprometedora”.

Primeira medida seria suspender transito de veículos pesados

O engenheiro Volpato sugere como medida urgente, a suspensão imediata do uso da ponte por veículos acima de 3.5 toneladas “até que um laudo positivo seja dado por profissional qualificado, ou no caso de verificação de INSEGURANÇA, e até que os reforços estruturais sejam totalmente executados e realizados testes de cargas.” O engenheiro teme por uma nova tragédia próxima ao local onde já ocorreu uma morte, quando da queda da ponte pênsil próxima a esta, em 20 de fevereiro de 2023.

MP chegou pedir perícia em 2023

Em maio de 2023, depois do caso do rompimento dos cabos que sustentavam a ponte pênsil que ligava os estados de SC e RS, entre Passo de Torres e Torres, que vitimou um jovem e deixou feridas outras 16 pessoas, o Ministério Público em Torres no lado gaúcho, por meio do promotor de justiça de Torres, Márcio Roberto de Carvalho, solicitou que a ponte de concreto, segunda via de ligação entre os municípios também fosse inspecionada. Não há mais notícias sobre esta perícia.

Deltan Dallagnol: “o Brasil é oficialmente o paraíso da corrupção”

Deputado federal mais votado do Paraná – 344 mil votos – cassado com base na futurologia: ele pediu exoneração do seu cargo quando ainda tramitavam processos administrativos nos quais era investigado, sobretudo em razão de a lei não prever inelegibilidade a membros do MP que tenham pedido exoneração na pendência de processo administrativo (sem ser disciplinar) – comentou a mais recente decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, beneficiando desta vez a antiga Odebrecht. Segundo Deltan, “depois de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht, depois de suspender a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo da J&F, Toffoli agora suspendeu os pagamentos do acordo de R$ 3,8 bilhões da Odebrecht.”

O ex-procurador da Operação Lava Jato lembra que “o acordo de leniência da Odebrecht foi firmado em conjunto com autoridades de 3 países: Brasil, EUA e Suíça. A Odebrecht confessou crimes em todos esses países e admitiu ter pago subornos em mais de 10 países da América Latina. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamou o caso Odebrecht de “maior caso de suborno estrangeiro da história. O Brasil é oficialmente o paraíso da corrupção.”

STJ recebeu mais de 9,5 mil processos no plantão judiciário do recesso

Os números trazidos pela presidência do Superior Tribunal de Justiça são impressionantes: o tribunal recebeu 9.534 processos durante o plantão judiciário – período entre os dias 20 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, que compreende o recesso forense e as férias dos ministros. O número representa, em média, 308 processos por dia útil, um acréscimo de 40% se comparado ao plantão do ano passado.

Na ponta, a classe processual mais demandada foi o habeas corpus, com 6.127 impetrações, um aumento de 14% na mesma comparação. O total de decisões proferidas chegou a 9.440, número que inclui 2.442 decisões terminativas e 115 decisões interlocutórias, além de 2.280 despachos. Em relação às liminares, foram feitas 147 concessões no período, representando apenas 1,96% do total de pedidos.

Brasil rumo a novo título: país cresce no ranking mundial da corrupção

Esta semana, é prudente repetir a informação para aqueles que acreditam que vivemos num mar de rosas nesta democracia relativa, a entidade Transparência Internacional divulgou que o Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção de 2023. O país registrou 36 pontos e ficou na 104ª posição. O Brasil conseguiu a proeza de ficar atrás de países como a ditadura de Cuba (42 pontos) e Argentina (37 pontos).

O IPC mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. A nota vai de zero a 100, onde zero significa “altamente corrupto” e 100 significa “muito íntegro”.

Em Gravataí, 28 mil alunos recebem cartão para compra de material escolar

A Prefeitura de Gravataí colocará em pratica o programa que disponibilizará a 28 mil estudantes, um cartão para comprar material escolar. Serão liberados valores entre R$ 124 e R$ 153 por aluno para aquisição de itens como cadernos, lápis e borracha nas livrarias da cidade.

A prefeitura começará a entregar de terça (6) a quinta-feira (8) os cartões magnéticos para a compra de material escolar em livrarias credenciadas na cidade.

2024-02-03