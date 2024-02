Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 12 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Repressão ao carnaval

O deputado Matheus Gomes (PSOL) criticou nas redes sociais, neste domingo, a ação truculenta da Brigada Militar contra carnavalescos na noite de sábado, em Porto Alegre, nos arredores do bairro Cidade Baixa. O parlamentar afirma que a repressão às festividades vai na contramão das maiores capitais do Brasil, destacando que a situação já se repete há alguns anos. Em uma publicação na plataforma “X”, Matheus solicitou que pessoas que possuem vídeos sobre as ações da BM encaminhem o material para o seu gabinete, de modo a posteriormente avançar com eventuais denúncias. “Essa é a cena que se repete em POA: o carnaval começa com festa e termina com repressão! Melo é autoritário: quem não curte o carnaval como ele acha que deve, toma tiro e bomba”, aponta o deputado.

Busca de apoio

Uma comitiva do município de Santo Ângelo, liderada pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), cumpriu na última semana uma extensa agenda em Porto Alegre em busca de apoio para a realização da 11ª Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar (Feaagri-Missões) e ao Mundialito de Vôlei de Praia. O grupo, acompanhado pelo prefeito da cidade, Jacques Barbosa, percorreu diferentes secretarias de Estado e instituições bancárias na Capital, procurando suporte financeiro e logístico para a promoção dos eventos.

CPI da CEEE

O deputado Miguel Rossetto (PT) tornou a fomentar neste domingo o avanço de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia gaúcha para investigar a CEEE Equatorial. O parlamentar compartilhou na rede social X uma matéria sobre um funcionário da companhia, recentemente internado após um acidente de descarga elétrica, afirmando que somente com a instalação de uma CPI a companhia poderia explicar seus reais cuidados de segurança. “São 3 trabalhadores mortos e mais este acidente grave. A CEEE Equatorial precisa explicar como cuida da segurança. O que mais precisa? Quantas mortes e acidentes mais? Quantas pessoas, famílias, cidades sem luz, sem energia para que a CPI comece a trabalhar, a investigar?”, questiona o parlamentar.

Defesa dos brigadianos

A deputada Luciana Genro (PSOL) ocupará nesta quarta-feira o Grande Expediente do plenário da Assembleia gaúcha para abordar a situação dos brigadianos de nível médio no RS. A parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da categoria, vem dialogando com brigadianos nos últimos anos e avançando com o encaminhamento de denúncias enviadas pelos profissionais. “Eu iniciei esse contato quando o governo enviou o projeto de lei que alterou as carreiras, incluindo as dos BMs. Dificultaram ainda mais as possibilidades de melhoria nas condições salariais. Os capitães ganharam um reajuste bastante substancial, mas os de nível médio foram penalizados, assim como o conjunto de servidores que perderam conquistas”, destaca Luciana.

