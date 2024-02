Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança rural

O deputado Capitão Martim (Republicanos) propôs na Assembleia gaúcha a criação da Frente Parlamentar pela Segurança Rural. A instalação do grupo visa abordar e solucionar desafios específicos enfrentados pelos agricultores e comunidades rurais gaúchas, dando atenção especial ao aumento da criminalidade no campo, furtos de maquinário agrícola e à necessidade de fortalecer a presença policial em áreas rurais. A proposta prevê também o incentivo de políticas e investimentos voltados à prevenção de delitos no interior do Estado, além da proteção das atividades agrícolas e garantia de desenvolvimento sustentável do setor.

Educação na Fronteira

A deputada Sofia Cavedon (PT), presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, mediou na última semana uma reunião de representantes de escolas de Santana do Livramento e São Gabriel, na Fronteira do RS, com a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira. O grupo elencou uma série de problemas estruturais e de efetivo de profissionais enfrentados por instituições de ensino da região, solicitando apoio do governo gaúcho para atender às demandas. “Nós estamos tratando do início do ano letivo, ajudando e apoiando as escolas, para que tenham condições de trabalho, que os nossos e nossas profissionais sejam respeitados, em especial as e os estudantes, para que dia 19, quando começam as aulas, possam chegar e ter uma escola preparada, adequada e com tudo que é necessário. Essa é a nossa luta mais uma vez aqui com a Secretária da Educação”, afirma a parlamentar.

Envenenamento de abelhas

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo deve analisar nesta quinta-feira o requerimento de audiência pública do deputado Adão Pretto Filho (PT) para dialogar sobre o envenenamento e extermínio de abelhas no RS. O parlamentar propõe a discussão, já aprovada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa, frente à queda do número de animais do gênero no Estado, decorrente da pulverização de inseticidas por via aérea.

Pagamento atrasado

A deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício na sexta-feira à Secretaria Estadual da Fazenda solicitando explicações sobre o bloqueio de verbas destinadas a pagamentos de trabalhadores terceirizados pelo governo Leite. A parlamentar, acompanhada do vereador porto-alegrense Roberto Robaina (PSOL), relata que recebeu denúncia de que o Executivo gaúcho teria retido de forma arbitrária o repasse de R$ 715 mil à empresa Benetton, a qual é vinculada a contratos com diferentes órgãos públicos, impactando no atraso do salário de 100 funcionários na véspera do Carnaval. “Não podemos admitir que os trabalhadores fiquem desamparados desta forma, por isso estamos questionando se o governo extrapolou o que determina a ordem judicial e por que razão estaria retendo o pagamento desses prestadores de serviço”, destaca a parlamentar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-236/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-02-13