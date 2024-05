Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de maio de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Atividades suspensas

A Assembleia Legislativa do RS decidiu estender a suspensão de atividades das comissões e do plenário até o final da semana, frente à gravidade da situação climática enfrentada pelo RS. A Mesa Diretora determinou regime de plantão nos serviços do Parlamento, mantendo apenas dois servidores em cada setor essencial, em função da dificuldade de locomoção de servidores e funcionários terceirizados. Gabinetes parlamentares funcionarão a critério dos deputados responsáveis, os quais foram orientados a adotar medidas semelhantes ao contexto geral da Casa.

Aprimoramento de fluxo

A deputada Sofia Cavedon (PT) defendeu nesta segunda-feira o aprimoramento do fluxo de demandas geradas pelos eventos climáticos extremos no RS para as diferentes esferas de governo. A parlamentar afirma que a atual organização da relação de necessidades do estado pelo Poder público está muito pulverizada e defende a centralização da logística nas prefeituras gaúchas. Sofia pediu ainda atenção das autoridades à retomada de serviços essenciais nas cidades e à melhora da comunicação com as concessionárias de água e energia, de modo a restabelecer o abastecimento.

Atenção necessária

Frente ao fechamento temporário do Aeroporto Salgado Filho, o deputado Dr. Thiago Duarte (União) defendeu nesta segunda-feira a busca de rotas alternativas para a chegada de doações no RS. O parlamentar destacou ainda a necessidade de atenção para o sistema de saúde do estado, de modo a evitar que o setor entre em colapso devido à falta de medicamentos. “É crucial agirmos com rapidez e eficácia diante desses desafios”, destaca o deputado.

Medicina voluntária

O deputado Marcus Vinícius (PP) solicitou apoio a médicos nas redes sociais para auxiliar no atendimento às famílias abrigadas em municípios da metade Sul do RS. O parlamentar pede que profissionais dispostos a atender voluntariamente nas cidades de Sentinela do Sul, Sertão Santana, Barão do Triunfo, Cerro Grande do Sul e Mariana Pimentel entrem em contato para auxiliar as prefeituras em ações de Saúde. “Há pessoas que ficaram dentro d’água, que ficaram expostas a viroses e que correm o risco de precisar ainda mais de assistência de saúde”, destaca o parlamentar.

Campanha de arrecadação

A Assembleia gaúcha inicia nesta terça-feira uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no RS. A Casa Legislativa receberá, na entrada principal do Palácio Farroupilha, doações de itens de primeira necessidade, como água, artigos de limpeza, higiene pessoal e roupas de cama. “Manteremos a estrutura necessária para este atendimento”, destacou Adolfo Brito (PP), presidente do Parlamento.

Abastecimento normalizado

O deputado Edivilson Brum (PDT) se reuniu nesta segunda-feira com o gerente da Corsan em Rio Pardo, Bruno Barreto, para verificar o processo necessário para o retorno da água no município. O parlamentar afirma que apesar de problemas com geradores, bombas e demais complicações, a normalização do abastecimento de água na cidade deve ser normalizada ainda nesta semana, a partir de uma captação realizada na Avenida Perimetral. “Um problema a menos. Seguimos na batalha para atenuar os efeitos desse grande desastre que estamos vivendo!”, destaca Edivilson.

