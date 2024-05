Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2024

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reiterou o compromisso do Congresso em dar "prioridade absoluta" às ações de mitigação da situação de catástrofe no RS. (Foto: Reprodução/TV Câmara)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prioridade absoluta

O líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reiterou nesta segunda-feira o compromisso do Congresso em dar “prioridade absoluta” às ações de mitigação da situação de catástrofe climática no RS. O parlamentar destacou que o Legislativo federal deve avançar com medidas de reconstrução e minimização dos impactos das chuvas de forma ágil, inteligente e eficaz.

Remanejamento de recursos

O senador Ireneu Orth (PP-RS) protocolou um projeto de lei para transferir R$ 2,2 bilhões do fundo eleitoral de 2024 para a recuperação do RS. A medida prevê o repasse do valor para a reconstrução da infraestrutura pública e privada, além da elaboração de medidas preventivas à catástrofes e projetos de infraestrutura hídrica.

Remanejamento de recursos II

Além de também defender o repasse de recursos do fundo eleitoral ao RS, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) quer que o governo federal encaminhe ao estado os R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão vetadas pelo presidente Lula na LDO. O parlamentar solicitou apoio do líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para viabilizar as ideias junto aos partidos políticos.

Arrecadação de cobertores

O Senado lançou nesta segunda-feira uma campanha para arrecadação de 5 mil cobertores para a população do RS. A ação, anunciada durante uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, é coordenada pela Diretoria-Geral da Casa e pela Liga do Bem.

Esquecimento de divisas

O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim (PT-RS), defendeu nesta segunda-feira a importância do esquecimento das “divisas ideológicas” no RS para a recuperação do estado. O parlamentar destaca que a situação de calamidade climática vivida pelos gaúchos demanda muita união “para o bem-estar da população”.

Presença dispensada

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) dispensou os 34 deputados federais gaúchos do registro de presença em plenário nesta semana. A decisão leva em conta a inviabilização do uso do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que deve permanecer com voos suspensos até o final do mês.

Escritório in loco

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, anunciou nesta segunda-feira a instalação oficial de um escritório permanente de monitoramento do governo federal para ações relacionadas à situação de calamidade pública no RS. Alocado em Porto Alegre, o espaço deve viabilizar mais agilidade na tomada de decisões, além de uma articulação mais efetiva entre as equipes das diferentes esferas de poder.

Doação autorizada

A Petrobras aprovou nesta segunda-feira uma doação de R$5,6 milhões para o socorro de vítimas das chuvas no RS. O montante será destinado ao Movimento União BR, que agilizará a aquisição de itens de primeira necessidade à população impactada.

Ações antecipadas

A Agência Nacional do Petróleo e Gás vem se antecipando para garantir o suprimento de combustíveis no RS. Apesar de ainda não ter identificado falta generalizada dos produtos no estado, a entidade vem adotando medidas excepcionais para evitar o desabastecimento no território gaúcho.

Ajuda hermana

O governo argentino ofereceu apoio ao RS nesta segunda-feira para a realização do resgate de vítimas das enxurradas. O país vizinho colocou aeronaves e mergulhadores à disposição do estado brasileiro, além de efetivos de saúde e de segurança.

Doação de medicamentos

O governo gaúcho estabeleceu um fluxo para doação de medicamentos às farmácias públicas dos municípios impactados pelas enchentes no RS. O Executivo estadual disponibilizou nas redes sociais um formulário para ONGs, laboratórios farmacêuticos e distribuidoras que desejam contribuir com a ação.

Gratidão aos times

O governador Eduardo Leite agradeceu nas redes sociais o apoio de times de futebol de fora do estado na divulgação de campanhas de ajuda ao RS. Equipes como o São Paulo, Atlético Mineiro, Criciúma e Flamengo compartilharam pedidos de doações nas redes sociais, além de orientações de como encaminhar os donativos aos gaúchos.

Vencimentos prorrogados

A Secretaria Municipal da Fazenda decidiu prorrogar para agosto os vencimentos de tributos como o IPTU, TCL e ISS-TP em Porto Alegre. Frente aos impactos das enchentes na capital gaúcha, a pasta municipal determinou também a suspensão de ações de cobrança administrativa, e, em casos específicos, de cobrança judicial.

Precificação abusiva

O Procon de Porto Alegre vistoriou postos de combustíveis em diferentes locais da Capital no fim de semana a partir de denúncias de aumento abusivo de preços. Quatro estabelecimentos foram autuados e deverão apresentar justificativa para a mudança repentina na precificação.

Passe negado

Internautas estão criticando nas redes sociais a falta de passe livre nos ônibus de Porto Alegre em meio à situação caótica causada pelas chuvas. O transporte coletivo da Capital iniciou a semana operando com tabela de sábado, cobrando passagem normalmente dos usuários.

Transporte gratuito

Em resposta aos pedidos de isenção de passagem nos ônibus, a prefeitura de Porto Alegre alega que a Secretaria de Mobilidade Urbana e a EPTC estão gerenciando o atendimento emergencial do transporte das vítimas das enchentes. O Executivo municipal garante que o processo tem sido realizado de forma gratuita e continuado de acordo com solicitações dos órgãos de segurança.

