Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de abril de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lei Paulo Gustavo

A Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia irá discutir nesta segunda-feira a implementação da Lei Paulo Gustavo nos municípios do RS. A reunião foi proposta pela presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), que destaca que o governo federal já anunciou os valores por Estado, prevendo um repasse de cerca de R$ 80 milhões para o RS, sendo R$11 milhões somente para Porto Alegre. A deputada afirma que a partir deste repasse, se faz necessário informar e municiar municípios dos dados necessários para possibilitar o acesso aos recursos.

Hospitais de Alvorada

Uma audiência pública será realizada nesta segunda-feira pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Câmara de Vereadores de Alvorada para discussão de temas referentes a unidades de saúde do município. Presidido pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB), o colegiado terá como pautas principais o fechamento da maternidade no Hospital de Caridade de Viamão e as notícias de óbitos de recém-nascidos no Hospital de Alvorada. A reunião foi proposta por Stela Farias (PT) em conjunto com o deputado Adão Pretto Filho (PT).

Acesso ao ensino

A Comissão Especial das Universidades Comunitárias do RS será instalada na Assembleia gaúcha nesta terça-feira. O grupo tem à frente o deputado Rafael Braga (MDB) e executará ações durante 120 dias para tratar do papel das universidades comunitárias no RS e da facilitação do acesso ao ensino superior. Entre as principais pautas a serem abordadas está o grave problema financeiro pelo qual passam as universidades comunitárias e também sua atual capacidade ociosa.

Entrega de medalhas

Nesta semana duas medalhas da 56ª Legislatura serão entregues por parlamentares da Assembleia Gaúcha. Nesta segunda-feira, Joel Wilhelm (PP) concede a honraria à Indústria de Calçados Wirth. Já na terça-feira a deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) entregará a medalha ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região.

Exposição

Entre os dias 10 e 14 de abril, a exposição fotográfica “100 Anos da presença do Rotary Internacional em solo Brasileiro – Distrito 4670 no Rio Grande do Sul” será apresentada no hall de entrada do Palácio Farroupilha, sede do parlamento gaúcho. A exposição, realizada através de iniciativa do deputado Delegado Zucco (Republicanos), terá sua abertura oficial realizada na manhã de terça-feira.

