Cláudio Humberto Processo contra Moro e Deltan deve voltar a Curitiba

Por Cláudio Humberto | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A tendência no Supremo Tribunal Federal (STF) é que o pedido de Deltan Dallagnol (Pode-PR) seja acatado e o processo com as acusações de Rodrigo Tacla Duran volte para a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. Além do deputado, o senador Sérgio Moro (União-PR) também é citado. O advogado narra suposto “bullying processual” e tentativa de extorsão no âmbito da operação.

Sobe

Como houve citação à parlamentares federais com prerrogativa de foro, o juiz de Curitiba Eduardo Appio mandou o processo para o Supremo.

Desce

A defesa de Dallagnol entende que o suposto fato teria acontecido quando não havia a prerrogativa de foro, portanto, é caso de Curitiba.

Movimentação

O movimento para acatar o pedido de Deltan tomou força no início da semana, mas a decisão ficou para ser anunciada após o feriadão.

Falou à coluna

Deltan reafirmou que quer o processo em Curitiba e diz que “Tacla Duran, pela terceira vez, está tentando vender narrativas mentirosas”.

Projeto de Fiúza é resgatado após 20 anos na gaveta

Somente agora, 20 anos depois, projeto de lei de um dos parlamentares mais destacados do seu tempo, Ricardo Fiúza, foi retirado do fundo da gaveta. Ele morreu em 2005 sem ver o projeto avançar. Era filiado ao PP e o poder estava nas mãos do PT com o mensalão a todo vapor. O deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), atual presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Família da Câmara resolveu resgatar o projeto de Fiúza, dando-lhe a dignidade de um relator.

Trezentos na gaveta

Como o de Fiúza, o deputado Fernando Rodolfo encontrou mais de trezentos projetos engavetados na comissão que agora comanda.

Relatora definida

A deputada Meire Serafim (União-AC) será a relatora do projeto, que trata de benefícios para aposentados e pensionistas.

Clodovil, outra vítima

Outro discriminado, durante o poder petista há vinte anos, foi o também falecido Clodovil Hernandez, por homofobia e o discurso conservador.

Estranha coincidência

A oposição está intrigada com a coincidência da indicação de Dilma para o banco dos Brics e o acordo para dispensar o dólar nas relações comerciais. É que a China passará a transferir os fundos de sua conta para a conta do Brasil no Banco dos Brics chefiados por Dilma. Humm…

Filme queimado

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua devendo explicações públicas sobre o caso das joias sauditas, colocou na geladeira o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, figura central no caso.

Pescaria

A viagem de Lula à China virou instrumento para aliciar o PP à base governista, sobretudo políticos ligados a Arthur Lira e Ciro Nogueira. Nomes que não estavam na primeira lista da viagem e devem participar da comitiva: Lula da Fonte e AJ Albuquerque, do PP de Pernambuco.

Dinheiro público 0800

Zeca Dirceu (PT-PR) vai pela segunda vez à China em menos de um mês. Por conta do pagador de impostos, claro. Ele embarcou em março, mesmo com Lula cancelando a ida. Neste mês, repete o trecho.

Em alta

Os holofotes em Jair Bolsonaro desde seu retorno ao Brasil estão animando o cacique do PL, Valdemar Costa Neto. A sigla quer antecipar as caravanas do ex-presidente, que devem começar em maio.

Na correria

Após encontro com parlamentares para mostrar o ajuste fiscal, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) saiu mal falado. Senadores reclamaram da correria, dizem que o encontro não durou nem 15 minutos.

Barco é um só

Petistas comemoram nas redes, sem saber, os R$51 bilhões a menos na poupança até agora, em 2023. É o pior resultado para três meses na História, mas eles alegam que “março de 2022 [sob Bolsonaro] foi pior”.

Ferida aberta

Ainda repercute nos Estados Unidos a hesitação de Lula e a decisão do Brasil de não assinar a declaração da Cúpula pela Democracia, encontro (virtual) promovido pelos EUA, que condenou a Rússia.

Pensando bem…

…o “desavanço” substituiu a “despiora”.

PODER SEM PUDOR

O peste de Buda

Em viagem à Hungria, o então presidente eleito Jânio Quadros jantava com d. Eloá num restaurante de Peste, do outro lado do distrito de Buda, quando ouviu ao fundo piadinhas sobre dele e risos altos de funcionários da embaixada do Brasil. Envergonhado com a balbúrdia, levantou-se, cumprimentou-os educadamente e avisou: “Os senhores terão notícias minhas.” De volta ao Brasil, determinou ao Itamaraty a remoção para postos remotos de todos os funcionários da embaixada na Hungria, a fim de não correr o risco de algum deles escapar da degola.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/processo-contra-moro-e-deltan-deve-voltar-a-curitiba/

Processo contra Moro e Deltan deve voltar a Curitiba

2023-04-10