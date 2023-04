Colunistas A conta da pandemia

Por Leandro Mazzini | 10 de abril de 2023

A manutenção da taxa Selic pelo BC é apenas parte do script de um cenário temeroso. A grita do presidente Lula da Silva sobre a taxa de juro que pode frear o crescimento do Brasil é jogo para a plateia. Fato é que a conta da pandemia da Covid-19 chegou. O Brasil está endividado (mais de 65% da população ativa) e quase metade deles inadimplentes. A constatação entre portas dos banqueiros é de que o crédito facilitado nos dois anos da pandemia criou um problema maior. O mercado não reaqueceu a tempo de o boleto aparecer na mesa do cidadão. Bancos seguram o crédito para a bolha não estourar. Sinais aparecem na praça, como o pedido de recuperação de grandes empresas e o recuo forte da venda de carros no 1º bimestre. Só no Paraná, bom mercado de automóveis, houve queda de 40% nos financiamentos de dois bancos.

A praça é deles

Uma pequena prova de que os chineses avançam no comércio Brasil adentro além da famosa Rua 25 de Março, em São Paulo. Um prédio residencial próximo à Feira dos Importados em Brasília, shopping que os asiáticos já controlam, tem avisos do síndico em português e mandarim. É que chineses compraram vários apartamentos no edifício.

Sobre roda$

Estudo da Fretebras revela avanço do transporte rodoviário de cargas, que representa 65% do segmento. Fechou o ano de 2022 com crescimento de 27% no volume de fretes em comparação com 2021. Os dados mostram que apesar da conjuntura econômica, os setores de produtos industrializados, construção civil e agronegócio puxaram negócios.

Maca e sirene

Secretário estadual de Saúde e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado federal licenciado Dr. Luizinho (PP) acelerou nas agendas públicas. Nas últimas semanas teve maratona de entrega de 250 ambulâncias com verba estadual em municípios. Um tremendo ibope.

Oi, sumida

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sumiu do convívio com os seus pares em Brasília. A parlamentar não posta há semanas no grupo de whatsapp da direita, nem aparece na reunião da bancada às terças-feiras. E circula quieta, às voltas com o STF no encalço por causa da arma apontada para um cidadão na campanha.

Cotação do bimestre

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo tem levado mais números positivos para o Palácio do Planalto. Ele cita que o Brasil faturou US$ 604 milhões em janeiro e US$ 529 milhões em fevereiro apenas com os turistas estrangeiros que aqui aterrissaram.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

