Por Bruno Laux | 10 de abril de 2023

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Balanço dos 100 dias

O presidente Lula participa nesta segunda-feira de uma reunião ministerial onde será apresentado o balanço dos primeiros 100 dias de mandato da atual gestão. Entre as principais pautas do encontro tem destaque os programas sociais que foram retomados pelo governo.

Campanha publicitária

No sábado, dia 8, a gestão federal lançou nas redes sociais uma campanha publicitária em alusão ao marco de 100 dias do governo. Com o slogan “O Brasil Voltou”, o vídeo traz imagens de diferentes locais do país com trechos de temáticas abordadas pelo governo durante o período.

Chuvas no Maranhão

Lula sobrevoou neste domingo as áreas inundadas no Maranhão a partir das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. Na ocasião ele reuniu-se com autoridades municipais da região, destacando que a união entre os governos federal, estadual e municipais é obrigatória para resolução da crise.

Chuvas no Maranhão II

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou em coletiva de imprensa que o governo federal vem atuando junto às equipes de defesa civil da região desde o primeiro momento das inundações. Ele destacou ainda que medidas de restabelecimento para os municípios atingidos estão sendo elaboradas pelo governo federal.

Novos acordos

Um balanço de novos negócios entre o Brasil e a China será anunciado durante a passagem do presidente Lula pelo país asiático. Os acordos são resultantes de tratativas de empresários chineses com a comitiva brasileira que viajou ao país no final de março.

Retomada de negócios

Entre os anúncios que serão realizados pelo presidente está um acordo de venda de 20 aeronaves da Embraer para a China. A negociação ocorre após um hiato de cinco anos sem exportações da empresa para o país.

Indicação presidencial

Aliados do presidente Lula apontam que ele pode realizar a indicação do substituto do ministro do STF Ricardo Lewandowski entre os dias 17 e 21 de abril. Na semana em questão ele estará em Brasília durante um intervalo entre viagens internacionais.

Indicação presidencial II

Além da indicação ao STF, Lula também deve realizar nos próximos dias a nomeação de três nomes ao Superior Tribunal de Justiça. A necessidade ocorre a partir da aposentadoria do ministro da Corte, Felix Fischer, da saída antecipada do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Privatização de estatais

Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada neste domingo apontou que 45% dos brasileiros são contrários à privatização de empresas e serviços públicos. Em contrapartida, 38% afirmaram que são favoráveis ao processo.

Privatização de estatais II

A apuração foi realizada entre os dias 29 e 30 de março, ouvindo 2028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios brasileiros. A oitiva ocorre em paralelo às recentes determinações do presidente Lula em retirar empresas nacionais da lista de privatizações elaborada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Semana da Mulher Empreendedora

A Comissão de Educação do Senado promove uma audiência pública nesta segunda-feira para discussão do projeto de lei que cria a Semana Nacional da Mulher Empreendedora. A iniciativa busca valorizar a atuação de mulheres no comando de negócios no Brasil, frente às atuais desigualdades de gênero no país.

Presença confirmada

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve sua presença confirmada em um evento promovido pelo partido de extrema-direita “Chega”, em Portugal. Realizado entre os dias 13 e 14 de maio, o encontro tem por objetivo tornar Lisboa, capital portuguesa, o centro europeu contra o pensamento de esquerda.

Panorama estadual

O governador Eduardo Leite apresenta nesta segunda-feira um panorama sobre os primeiros 100 dias de sua gestão em 2023. Acompanhado de seu vice, Gabriel Souza, e secretários, ele irá abordar as principais ações e entregas do Executivo Estadual realizadas durante o período.

Gramado Summit

O governo estadual será correalizador do Gramado Summit, evento de inovação realizado na Serra Gaúcha durante esta semana. Um total de R$500 mil será investido pelo Executivo gaúcho, que apresentará na ocasião diferentes iniciativas inovadoras do setor público do RS.

Arrecadação do IPVA

A Secretaria Estadual da Fazenda anunciou um balanço preliminar de arrecadação de R$2,9 bilhões com os pagamentos do IPVA realizados até o final de março. Cerca de 60% dos motoristas do Estado já realizaram a quitação total ou da terceira parcela do tributo.

Manutenção viária

As operações da nova unidade de conservação de vias no Extremo-Sul de Porto Alegre serão iniciadas nesta segunda-feira. A divisão deve promover a ampliação e melhoria na manutenção viária de sete bairros da região.

Inventário de medicamentos

A Secretaria Municipal da Saúde inicia nesta semana a realização do inventário dos medicamentos nas farmácias distritais da Capital. A medida atende à obrigatoriedade da controladoria municipal e à necessidade de qualificação para gestão do controle de estoques.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-04-10