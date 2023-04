Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Violência nas escolas

O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), e a presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputada Sofia Cavedon (PT) reuniram-se com o procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, para levantar informações referentes às ações preventivas à violência nas escolas realizadas no RS. Os parlamentares colocaram o parlamento gaúcho à disposição para contribuir na construção de medidas voltadas ao tema, se comprometendo em repassar os dados apurados aos demais deputados, dando destaque ao alinhamento na postura dos agentes públicos neste momento para enfrentar este tipo de violência. “Mais do que nunca, diante dos acontecimentos recentes, precisamos estar alinhados com os demais agentes públicos para garantir que episódios de violência nas escolas não se repitam”, destacou Zanchin.

Demandas do Norte

O repasse de recursos para a finalização da ponte entre os municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta foi pauta de discussão de uma reunião de representantes da região Norte do Estado com o governador Eduardo Leite nesta segunda-feira. O encontro, articulado pela deputada Delegada Nadine (PSDB), contou com a presença de prefeitos da Associação de Municípios do Alto Uruguai e da Associação dos Municípios da Zona da Produção, lideranças do movimento Reintegração do Norte Gaúcho, entre outras instituições e entidades. Além da questão relacionada à ponte, as lideranças apresentaram demandas relacionadas a pavimentação de estradas, o acesso asfáltico, e os programas de combate à estiagem em sua região.

Combate aos feminicídios

A Frente Parlamentar de Combate aos Feminicídios e à Violência Contra as Mulheres será instalada na próxima quinta-feira. O grupo presidido pela deputada Kelly Moraes (PL) terá sua solenidade de instalação realizada na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Kelly afirma que a escolha da cidade para sediar a cerimônia é simbólica, uma vez que foi inaugurada no município a mais recente Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no último dia do mês de março. A Frente terá como principal objetivo promover uma discussão com a sociedade acerca do tema e buscar soluções para retirar o RS da terceira colocação do ranking de estados do país com o maior número de feminicídios.

Manutenção de rodovias

O deputado Carlos Búrigo (MDB) reuniu-se com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, para tratar da conclusão de projetos de engenharia em rodovias do Estado. Entre os temas abordados estiveram a pavimentação de rodovias, a liberação de recursos para projetos que já estão finalizados e recapeamento de trechos asfálticos. Também foi verificado pelo parlamentar a conclusão de obras de asfaltamento já iniciadas e a manutenção de vias não pavimentadas. Búrigo destacou que os investimentos os quais solicita atualizações tem importância significativa para o desenvolvimento das regiões dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra e Nordeste.

Valorização da Polícia Penal

Uma comitiva da Amapergs/Sindicato, da Associação dos Servidores Penitenciários e da União Cachoeirense de Servidores Penitenciários apresentou uma série de demandas nesta segunda-feira ao gabinete do deputado Sergio Peres (Republicanos). O grupo solicitou apoio ao parlamentar na formulação e aprovação de proposições a serem protocoladas pelo Executivo Estadual. Entre as propostas apresentadas têm destaque a ampliação do quadro de vagas e progressão funcional dos atuais servidores do quadro especial, a obrigatoriedade de nível superior para o cargo de agente penitenciário administrativo e a regulamentação da Polícia Penal. Peres assegurou que deve dar atenção às reivindicações apresentadas pela comitiva, afirmando que irá articular a discussão junto ao governo do Estado. “Sabemos que não se trata somente de reivindicações legítimas de uma categoria de trabalhadores. O aprimoramento da Segurança Pública é um clamor da sociedade, que precisa e merece qualidade no atendimento desse serviço essencial”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-32/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-04-11