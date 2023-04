Colunistas Experiência e valor para fortalecimento da marca

Por Roberto Cainelli Júnior | 11 de abril de 2023

Esse é um termo que vem crescendo muito entre as empresas, experiência de marca, ou experiência de consumo, parece uma tendência moderna, porém não se está reinventando a roda mas simplesmente vendo como grandes marcas já sabiam disso e já vinham acelerando este conceito a muito tempo.

Como básico temos que entender que hoje não é o melhor produto que mais vende, ou o melhor custo benefício, mas sim o que ele significa pra você, e isso está totalmente ligado a experiência que te conectará com ele. Vivemos numa enxurrada digital, onde nunca tivemos tanta informação disponível, segundo Fernando Meirelles no Brasil em 2022 temos 447 milhões de dispositivos conectados, que fazem a informação e com ela o marketing dos produtos viajar até seus clientes com uma velocidade absurda. Porém cada vez mais competitivo, com anúncios mais rápidos e menos tempo para impactar o cliente.

No meio disso tudo a experiência vem com tudo. Pois se registra um aumento significativo na busca por ela, principalmente pós pandemia. E esta pode ser a chave para conectar os valores de sua marca com seu cliente.

Já viu a diferença entre uma caneta comum de R$ 2,00 e uma MontBlanc de R$ 3.000,00? Qual mensagem cada uma traz? Ambas escrevem, assinam, rabiscam, mas a conexão de marca da MontBlanc com seu cliente faz ele gastar R$ 2998,00 a mais por ela, talvez sem saber responder qual a principal diferença em termos de qualidade entre a escrita de uma e de outra, mas isso não é o principal pra ele, e isso, é genial.

As grandes marcas entenderam a muito tempo a importância de gerar valor através da experiência, e temos exemplos como a Harley Davidson, a Coca Cola, Apple, e por aí vai. Você mesmo já deve ter voltado naquele restaurante que a comida não foi a melhor de todas, mas a experiência de consumo, ambiente, atendimento, diferencial, te fizeram retornar. Outro bom exemplo, uma pesquisa com consumidores de vinho no Nappa Valley avaliou que a experiência de consumo fazia com que a percepção de qualidade percebida de produto mudasse, ou seja, vinhos com uma experiência de percepção atrelada eram percebidos como melhores, e isso não é desconhecimento não, o eletroencefalograma que fazia o acompanhamento da pesquisa, registrou atividades cerebrais diferentes de acordo com a percepção de valor.

E quanto ao seu negócio, qual é a experiência que a sua marca entrega? Qual o valor percebido pelo seu cliente? Em resumo, o que podemos tirar disso é que não precisamos ser grandes marcas para termos uma experiência de impacto, mas nos tempos de hoje, temos que ter uma experiência de impacto para nos tornarmos grandes marcas.

Roberto Cainelli Júnior

– Federasul – Vice Presidente Divisão Jovem, Serra

– Sócio Fundador e dirigente da Vinícola Cainelli

– Sócio Fundador da Aventura GarageWine

