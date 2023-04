Colunistas Nos 100 dias de Governo, desempenho da Bolsa é pior desde FHC

Por Flavio Pereira | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula repete slogan "O Brasil voltou" usado por Michel Temer. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O desempenho do Ibovespa (índice da Bolsa de Valores B3) neste início do mandato de Lula é o pior desde o início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Ontem, o presidente Lula apresentou um balanço das principais realizações nos primeiros 100 dias. Iniciou referindo que “quero começar citando uma frase muito pequena, mas que traduz a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo: ‘O Brasil voltou'”. A frase, porém, foi copiada do governo do presidente Michel Temer.

Lula e Temer optaram por lançar a frase “O Brasil voltou” durante datas comemorativas. Enquanto o petista chegou a 100 dias de governo nesta segunda-feira (10), Temer utilizou o slogan quando completou dois anos no cargo para demarcar a virada do desastre que havia recebido do governo de Dilma Rousseff.

Lula aumenta preço da Mega Sena e das demais loterias

Está confirmado o reajuste nos preços das apostas de seis modalidades de jogos comercializados pela rede de loterias ligadas à Caixa Econômica Federal. São elas: Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte. A Mega-Sena vai passar a custar R$ 5 a aposta simples, e os valores de apostas de outras cinco loterias terão reajuste de R$ 0,50 cada.

Senador Marinho recorre para Moraes investigar Lula por declarações contra Moro

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL/RN), recorreu ao STF, e quer que o ministro Alexandre de Moraes reveja decisão de mandar arquivar pedido ou leve análise para colegiado do tribunal o arquivamento da denúncia contra Lula. Moraes arquivou pedidos para investigar Lula por declaração sobre Moro. O ministro do STF afirmou que não há “indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal”.

Nova Política Brasil alinhada com Melo e Ricardo

Sob o comando do advogado Fabio Correa, o grupo Nova Política Brasil, que reúne intelectuais e lideranças de centro-direita intensificou suas atividades com foco no processo eleitoral de Porto Alegre. De acordo com o presidente do grupo, Fabio Correa, “estamos alinhando uma série de estratégias com foco no projeto de reeleição do prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) e do seu vice, Ricardo Gomes (PL).

As novas prioridades do governo gaúcho

Ao apresentar ontem o balanço dos 100 dias de governo e a projeção para a sua segunda gestão, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou a ordem de prioridades: Educação, Saúde, Inovação, Combate à Pobreza e Irrigação. Leite anunciou ainda o slogan do segundo governo: “O futuro nos une”.

Lembrando Tarso Genro e o Piso do Magistério

Ao comentar o esforço do seu governo para pagar um salario inicial para os professores (R$ 4.641,00) superior ao piso nacional (R$ 4.420,55) para o regime de 40 horas, Eduardo Leite alfinetou o ex-governador Tarso Genro, ao lembrar que ele afirmava ser impossível pagar o piso do magistério. Embora tenha sido ministro da Educação e um dos signatários da lei do piso, Tarso Genro como governador subscreveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ao STF (ADI 4.167) para suspender o seu pagamento aos professores.

TSE reconhece vínculo de emprego de vendedora com lotérica de jogo do bicho

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Sonho Real Loterias Ltda., de Campina Grande (PB), contra o reconhecimento do vínculo de emprego de uma vendedora. Foi no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR 113-10.2021.5.13.0008). A empresa alegava que a ilicitude de sua atividade – apostas do jogo do bicho – resultaria na nulidade do contrato. Mas, segundo o colegiado, a vendedora exercia outras atividades lícitas, como recarga de celulares e venda de bilhetes de loterias legais. O relator do recurso, ministro Breno Medeiros, explicou que a jurisprudência do TST vem se posicionando no sentido de reconhecer a validade do contrato de trabalho de pessoas que, ainda que prestem serviço em local destinado a atividade ilícita, não atuem exclusivamente nela. Nesse caso, afasta-se a aplicação da OJ (Orientação Jurisprudencial) 199, segundo a qual, «é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

Sob o governo Lula, março marcou novo recorde no desmatamento da Amazônia

Sem alarde da imprensa, o desmatamento da floresta amazônica aumentou 14% em relação ao mês de março do ano passado. Os dados da Agência de Pesquisa Espacial mostraram que 356 quilômetros quadrados foram desmatados. O número é o terceiro maior para o mês desde o começo da série histórica em 2016. No ano passado foram registrados 312 Km² desmatados. A disparada do desmatamento no governo Lula repete o mês de fevereiro, quando houve novo recorde. A ativista Gretha Thunberg está quietinha.

Ramiro Rosário anuncia gasolina sem imposto

Uma ação da Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai promover desconto de R$ 1,30 no litro da gasolina no posto Serf Service, no centro da Capital gaúcha. Será nesta quarta-feira, 12, quando, segundo o vereador Ramiro Rosário PSDB, “Porto Alegre terá gasolina sendo vendida “sem imposto”. Sem a carga de tributos federais e estaduais que hoje soma 23,3% do preço final, o combustível será comercializado com R$ 1,30 de desconto por litro, ficando em R$ 4,29 para os consumidores. A iniciativa antecede o Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 13 e 14, na PUCRS. “Vamos aproveitar os debates deste evento liberal para mostrar o impacto dos impostos no dia a dia do cidadão”, afirma Ramiro.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/nos-100-dias-de-governo-desempenho-da-bolsa-e-pior-desde-fhc/

Nos 100 dias de Governo, desempenho da Bolsa é pior desde FHC

2023-04-11