Colunistas Derrota de Bolsonaro na eleição não arrefece pauta conservadora

Por Leandro Mazzini | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A derrota de Jair Bolsonaro na eleição presidencial não arrefeceu a pauta conservadora – em especial a religiosa – que se ancorava nele como seu representante. No Congresso Nacional ainda desfila com boton forte bancada de direita e é nela que a Igreja Católica e outras entidades civis pró-vida se amparam para manter seus projetos. A pauta também surgiu de “fora para dentro”. Por iniciativa da Assembleia Legislativa do Amapá, foi criada a Frente Parlamentar Católica nas casas legislativas de 16 Estados. Os estaduais vão ajudar a fazer a ponte para as demandas em Brasília com seus colegas federais.

Deputado melancia

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) anda chamuscado com as Forças Armadas por conta da PEC, ainda embrionária, que exclui a Garantia da Lei e da Ordem da Constituição. Mesmo que seja difícil isso passar, perdeu a caserna. Antes, era visto como um defensor das tropas. Hoje, o citam bajulador do presidente Lula da Silva.

Narciso

Quem aluga uma mansão de praia na ilha dos Frades em Vitória (ES) se surpreende com o quadro inusitado na suíte master. É a foto moldurada do dono da casa na cabeceira da cama: Trata-se do senador Marcos do Val, engravatado, o proprietário do imóvel.

Preocupou

O caso da creche em Santa Catarina, onde um demente assassinou quatro criancinhas, preocupou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Quando assumiu a gestão, ele demitiu cerca de 1.500 guardas armados de escolas públicas situadas em áreas de grandes riscos. É que muitas escolas convivem com o risco de ingerência de traficantes e homicidas diariamente, além dos roubos de merenda e de computadores.

Porto-Arraial

Notícia importante para brasileiros que aterrissam em Porto Seguro rumo às paradisíacas praias de Trancoso e Caraíva, em especial. A Prefeitura vai construir uma estrada de 5 km, com duas pontes, sobre o rio Buranhém, que vai encurtar a atual volta pelo Vale Verde até o Trevo Arraial-Trancoso em quase 40 km. Será a opção para quem não quiser encarar a fila da famosa Balsa. A estrada ficará pronta em até 18 meses. O “Jornal do Sol” revelou que o vencedor da licitação é o consórcio Pórtico UFC-NM.

Home office?

Os debates sobre os modelos de trabalho pós-restrições da pandemia voltaram a pautar grandes empresas. A despeito da economia nas despesas, muitas optam por retorno das equipes aos escritórios. Mas segundo o levantamento da consultoria Robert Half com 1.161 profissionais, 57% dos entrevistados estão dispostos a buscar um novo emprego caso a empresa opte pelo retorno 100% presencial. Entre esses, 33% consideram a escolha relevante, mas não decisiva.

ESPLANADEIRA

# Prêmio Luíza Mahin recebe inscrições até 31 de maio.

# Américas Shopping promove 4ª edição do Rock & Bikers.

# FGV IBRE e FMI promovem debate sobre política fiscal e inflação.

# Outback apresenta o Tomahawk: grandioso corte suíno ideal para compartilhar.

# Ticiana Parada inaugura a exposição ‘Sangue Latino’, no dia 15 de abril na Casa da Nise.

# SENAI e Fassa Bortolo criam curso inédito de tecnologia para construção civil em MG.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/derrota-de-bolsonaro-na-eleicao-nao-arrefece-pauta-conservadora/

Derrota de Bolsonaro na eleição não arrefece pauta conservadora

2023-04-11