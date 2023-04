Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Nesta semana tem sessão solene em alusão ao aniversário da Alergs. (Foto: Divulgação/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Transporte coletivo

A Frente Parlamentar dos Caminhos Para a Mudança do Transporte Público Metropolitano será instalada nesta segunda-feira no parlamento gaúcho. Proposta pelo deputado Professor Bonatto (PSDB), o grupo busca estabelecer um ambiente permanente de discussão sobre as medidas direcionadas à gestão, ao fundo de custeio e ao modelo operacional do transporte na Região Metropolitana de Porto Alegre. O deputado afirma que o crescimento desordenado das cidades, assim como a falta de políticas públicas, planejamento e gestão, tem levado ao colapso do transporte coletivo em várias cidades que compõem a região, afirmando se faz necessária a tomada de ações que promovam mudanças na gestão do serviço para o seu aprimoramento.

Honorários médicos

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente discutirá a questão dos honorários médicos dos profissionais credenciados ao IPE Saúde nesta segunda-feira, em audiência pública realizada na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Desde o último dia 10 a categoria permanece em processo de paralisação, tendo suspendido a realização de consultas e procedimentos não urgentes. O protesto ocorre em reivindicação ao reajuste dos honorários médicos e hospitalares que estão congelados há mais de 12 anos.

Auxílio ineficiente

O deputado Valdeci Oliveira (PT) criticou a forma como o governo estadual vem realizando a entrega do Auxílio Emergencial Gaúcho. O parlamentar destaca que apesar de ter sido encaminhado um projeto de lei indicando fonte de recursos existentes para o benefício de cerca de 400 mil famílias, o governo gaúcho vem promovendo um “pífio” programa de renda emergencial, o qual desde seu início tem sido inferior às necessidades do estado, e através de sua execução tem mostrado completa ineficiência. “Além do baixo número de pessoas atendidas, ainda houve um atraso absurdo de mais de dois anos. O processo burocrático é muito grande e afasta quem mais precisa”, destacou o deputado.

Medalha Farroupilha

O parlamento gaúcho entregará nesta segunda-feira a Medalha do Mérito Farroupilha ao empresário Daniel Randon, atual presidente da Randon S.A. de Caxias do Sul. A entrega da honraria, que é destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado, ocorre a partir de proposição do deputado Neri, o Carteiro (PSDB).

188 anos da ALRS

Nesta quarta-feira ocorre no parlamento gaúcho a sessão solene em alusão ao aniversário de 188 anos da instalação da Assembleia. À noite, um espetáculo musical será promovido pela Casa no Teatro Dante Barone, no “Sarau do Solar Especial”, realizado em comemoração à data.

