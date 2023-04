Cláudio Humberto Governo virou minoria na Câmara, e Lira reina

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

A guerra que não existiu. (Foto: Enio/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após a criação do maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados enquanto Lula estava no avião a caminho da China, o governo virou minoria do Legislativo, caso quase inédito na História. O maior bloco (PP, União, PSDB, PSB, PDT etc.) tem 173 integrantes liderados pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que sobretudo agora vai reinar absoluto. O segundo maior bloco (MDB, PSD, Rep etc.) tem 142 e o bloco do governo não chega a igualar os 99 do PL de Jair Bolsonaro.

Cereja do bolo

O Novo, que também é oposição ao governo Lula, tem três deputados. A bancada da “minoria” tem 102 deputados, contra 95 da “maioria” lulista.

Divisão rendeu

O PL de Jair Bolsonaro acabou se transformando no fiel da balança na Câmara. Será crucial para ‘desempatar’ quase todas as votações.

Fora da base

Partidos como PSB do vice Geraldo Alckmin e o PDT estão mais alinhados ao governo, mas têm rachado em votações importantes.

Realidade é cargo

A criação dos blocos atende à atual realidade interna da Câmara, não significa obrigatoriedade de votos, que quase nunca serão unificados.

Vem da Rússia 53% do diesel no Brasil de Lula

Sob o governo Lula, o Brasil multiplicou importações de diesel da Rússia de Vladimir Putin, que o americano Joe Biden considera “criminoso de guerra”. Em abril de 2022, sob Jair Bolsonaro (PL), o diesel russo representava 0,2% das importações do Brasil. Em abril de 2023, sob o atual governo, que supostamente quer “promover paz na Ucrânia”, o diesel da Rússia representará mais de 53% de todo o diesel importado pelo Brasil, o que contraria os EUA e provoca mal-estar na Casa Branca.

Privyet

O Brasil importa mais de um terço do diesel utilizado no país. No total, o diesel russo representa cerca de 14% desse combustível no Brasil.

Sentido contrário

Há um ano, Canadá e EUA baniram as importações de petróleo e gás da Rússia, e a União Europeia, muito dependente, reduziu em dois terços.

E agora?

Após Bolsonaro ir à Rússia, a Casa Branca de Biden disse que o Brasil “está do outro lado de onde está a maioria da comunidade global”.

Onze contêiners

Viraliza vídeo em que Lula disse em comício ter saído do cargo levando 11 contêineres de presentes recebidos no cargo. “Ganhei até trono na África”, afirmou. Desse acervo, a Polícia Federal apreendeu cinco anos depois 23 caixas escondidas em uma agência bancária de São Paulo.

Explicações

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) pediu a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para explicar a gastança com móveis para o Palácio da Alvorada. Foram seis peças por quase R$200 mil.

Tarcísio popular

Pesquisa de popularidade digital da Quaest mostra no topo o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). É seguido por Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

Multa pesada

Repercute até no exterior a decisão do Cade, a primeira da História, de multar um sindicato de artistas e dubladores em R$ 1,7 milhão por não retirar uma tabela de preços do seu site, após decisão do colegiado. A pelegada arrogante decidiu ignorar a decisão e se deu muito mal.

Virou moda

Tem criminoso se passando pelo líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA). O roteiro é o de sempre, usa foto e o nome do deputado para ver se consegue descolar algum dinheiro.

Brasil ambiental

Até a ministra do Meio Ambiente mente para falar mal do próprio país, mas o Brasil manda bem na área. É o 14º maior do mundo, mas emite só 1,3% dos gases de efeito estufa. A China produz 31,3%, EUA 13,4% e União Europeia 8,7%, diz o JRC, centro de pesquisa da União Europeia.

De olho na prefeitura

Além das sondagens de Flávio Bolsonaro (PL) para prefeito do Rio de Janeiro, o senador Carlos Portinho (PL) também tem se mexido pelo posto. Mas só topa se Flávio não quiser a candidatura.

Driblando a censura

Temendo ser novamente vítima de censura, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) agora divulga vídeo ou “aulão” em canais restritos. O mais recente foi sábado (15) e teve como tema “o cristão e a política”.

Pergunta nas redes

Primeira-influencer é cargo remunerado?

PODER SEM PUDOR

A guerra que não existiu

O general Eurico Gaspar Dutra era o presidente do Brasil, no pós-guerra, e enfrentava grandes dificuldades, quando, em conversa com assessores, lembrou que os Estados Unidos ajudavam a reconstruir países que ajudou a destruir, como o Japão e a Alemanha, mas não ajudavam os aliados. Um aspone teve a ideia de o Brasil declarar guerra aos EUA. Dutra a descartou com uma pergunta que entrou para o folclore político nacional: “E se a gente ganhar?…” Ninguém ousou gargalhar.

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

