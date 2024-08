Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nomeações pendentes

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputada Sofia Cavedon (PT), entregou um dossiê nesta quinta-feira ao procurador do Ministério Público de Contas do RS, Dr. Geraldo da Camino, apontando que cerca de 900 professores aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação, os quais passaram em todas as provas, não foram listados na última publicação do certame. A deputada relata que o documento já foi entregue à pasta estadual, solicitando a publicação do cadastro reserva e o avanço das devidas nomeações, mas que até o momento o colegiado não obteve nenhuma resposta. “Trata-se de uma manifestação com argumentos fáticos e jurídicos, construída pelos concursados e assessoria jurídica que expõe uma análise dos argumentos e solicita a revisão das condições das candidatas aprovadas nas provas objetiva e discursiva, mas que foram descartados da publicação final”, pontua Sofia.

Problemas de carreira

Para o deputado Jeferson Fernandes (PT), a proposta do Executivo gaúcho que dispõe sobre a reconstituição de direitos de servidores da Segurança Pública do Estado deve criar uma série de problemas nas carreiras públicas. O petista afirma que, apesar de o projeto do governo de Eduardo Leite criar dois níveis para servidores da Brigada Militar, não há garantia de que haverá progressão de carreira para a categoria. O parlamentar critica também a proposta de criação de Funções Gratificadas, integrada ao texto, a qual afirma ter sido apresentada para “conformar oficiais superiores”.

Móveis acolhedores

Alunas do Curso de Design de Móveis da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, de Taquara, apresentaram nesta quinta-feira à Comissão de Segurança do Parlamento gaúcho uma linha de móveis acolhedores para casas de abrigo para mulheres vítimas de violência. Convidadas pelo deputado Leonel Radde (PT), as estudantes expuseram uma lista de 12 peças elaboradas a partir de pesquisa realizada com moradoras de abrigos, as quais buscam contribuir com o fornecimento de um espaço ‘acolhedor, confortável e seguro’ nos locais de abrigamento. “Fico extremamente feliz de poder receber elas sabendo da importância dessas meninas no enfrentamento à violência contra as mulheres”, destacou Radde.

Saúde no Centro

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), recebeu nesta quinta-feira em reunião-almoço a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, acompanhada de assessores, para consolidar alinhamentos e a construção de pautas propositivas para o setor no RS. Com foco principal na região Central do Estado, o chefe parlamentar solicitou atenção especial para o incremento de ambulatórios e o aumento de recursos para a traumatologia, destinados a procedimentos de alta complexidade realizados pelo Hospital Santa Cruz e de média complexidade efetuados pelo Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul.

Solidariedade continuada

A Procuradoria Especial da Mulher do Legislativo gaúcho segue recebendo donativos em sua sala no térreo do Palácio Farroupilha para a campanha “SOS RS de Doação de Roupas Íntimas”. Promovida em conjunto com a bancada feminina da Casa, a ação está recolhendo peças como sutiãs e calcinhas, além de outros itens essenciais, como fraldas, roupas de bebês e de crianças até 12 anos, para distribuição entre mulheres e jovens atingidos pela recente catástrofe climática no RS.

(brunolaux@pampa.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-385/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-23