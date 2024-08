Colunistas Cadastro Positivo: um aliado das empresas e dos consumidores

Por Vitor Augusto Koch | 23 de agosto de 2024

Recentemente, o Cadastro Positivo completou cinco anos em seu modelo de adesão automática, se consolidando como um direito dos brasileiros e gerador de diversos benefícios para empresas e consumidores.

Com 167 milhões de registros únicos em sua base de dados, o Cadastro Positivo reúne cerca de 88% da população economicamente ativa no país, auxiliando na avaliação de risco na concessão de crédito por meio de informações positivas, o que configura um duplo benefício.

De um lado, ele permite que os credores tenham uma visão mais clara do comportamento financeiro dos tomadores e possam oferecer condições de crédito mais favoráveis a cada perfil. De outro, a iniciativa possibilitou que consumidores pessoas físicas e jurídicas passassem a ter visibilidade para crédito, promovendo a coletivização do acesso a recursos financeiros.

Hoje, é plenamente percebível a importância do Cadastro Positivo na vida dos brasileiros. Entre os benefícios comprovados do Cadastro Positivo nesses cinco anos está a melhora da nota de crédito, indicador que, quanto mais alto for, possibilita condições creditícias mais justas. Com a sua utilização, 78% da população economicamente ativa registrou melhora em sua pontuação. Além disso, o programa permitiu que mais de 20 milhões de pessoas físicas e jurídicas tivessem visibilidade para crédito.

Com total certeza, o Cadastro Positivo possibilitou que milhões de brasileiros pudessem ter acesso a crédito mais barato e beneficiou os bons pagadores. A implantação do Cadastro Positivo não apenas reduziu o uso do termo “ficha suja”, como diminuiu a inadimplência. Fez com que os consumidores desenvolvessem uma educação financeira. Hoje, sua utilização pode injetar na economia brasileira, até 2026, cerca de R$ 1,3 trilhão.

Diante desse quadro, a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) está na vanguarda do uso do Cadastro Positivo, por meio de sua parceria com a Quod, uma das principais empresas de inteligência de dados do Brasil, o que disponibiliza o acesso a uma robusta base de dados dos cinco maiores bancos do Brasil, auxiliando na tomada de decisões assertivas no que se refere à concessão de crédito em uma plataforma completa e segura.

E esse é o nosso papel. Disseminar e multiplicar as informações que tragam prosperidade e fomente negócios. O Cadastro Positivo é um meio extraordinário para isso.

(Vitor Augusto Koch – Presidente da FCDL-RS – comunicacao@fcdl-rs.com.br)

