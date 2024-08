Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 26 de agosto de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Concessionárias em investigação

O Legislativo gaúcho promove nesta terça-feira, na Casa da ALRS na Expointer, a instalação da Comissão Especial para analisar a atuação das Empresas Concessionárias de Energia Elétrica – CEEE Equatorial e RGE. O colegiado, articulado pelo deputado Edivilson Brum (MDB), pretende apurar as ações tomadas pelas empresas na solução de problemas de fornecimento e restabelecimento de serviços após o temporal de janeiro no RS. “Precisamos buscar esclarecimentos e cobrar das concessionárias a resolução da enorme quantidade de problemas apresentados nos eventos climáticos que têm atingido o nosso estado e que acabaram deixando muitos gaúchos sem energia elétrica. O povo gaúcho exige respostas!” defende Edivilson.

Mulheres na política

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha se reunirá em audiência pública na quarta-feira para debater sobre a “Participação de Mulheres na Política”. A presidente do colegiado e proponente da discussão, deputada Laura Sito (PT), destaca a falta de representatividade feminina nos cargos de maior relevância do Poder Público, alegando que os espaços de poder e decisão são compostos majoritariamente por homens brancos. “Mudar esse cenário e eleger mais representações femininas é avançar na nossa democracia”, pontua a deputada.

Homenagem ao Sindilat

A pedido do deputado Elton Weber (PSB), o Parlamento estadual entregará na quinta-feira a Medalha da 56ª Legislatura ao Sindicato da Indústria de Laticínios do RS. O parlamentar destaca o papel da entidade na representação de mais 90% do leite industrializado no Estado, além de sua contribuição fundamental para o RS ter se tornado referência nacional na produção de lácteos. Para Weber, a homenagem trata do “reconhecimento do trabalho de promoção da qualidade, inovação e fortalecimento das relações entre produtores, indústria e consumidores” possibilitados pelo órgão.

RSC-453 em pauta

O deputado Guilherme Pasin (PP) reuniu-se na última semana com o reitor do Santuário de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e lideranças da Serra Gaúcha, para dialogar sobre a duplicação da RSC-453, no trevo da Santa, em Farroupilha, no acesso para a Via dos Romeiros. O encontro foi pautado pela necessidade de melhorias no trecho, com ênfase na segurança e na fluidez do tráfego, principalmente durante o período de romarias, quando o fluxo de veículos se eleva significativamente. “Estamos unidos e empenhados para que essa obra se torne uma realidade o quanto antes, beneficiando os fiéis e toda a comunidade”, destaca Pasin.

Defesa das hidrelétricas

A Assembleia gaúcha reinstalará na quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa das Pequenas Centrais Hidrelétricas. Articulado pelo deputado Carlos Búrigo (MDB), o colegiado deve atuar como um espaço de debate sobre as unidades do gênero, além de articular o diálogo junto aos demais Poderes para favorecer o setor. Dentre as principais pautas previstas para discussão no grupo parlamentar, tem destaque a abordagem de alternativas que possam conceder celeridade aos processos de licenciamentos ambientais no RS, de modo a incentivar novos investimentos no segmento hidrelétrico.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

