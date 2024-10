Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 15 de outubro de 2024

Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Marcelo Oliveira AL/RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reparação rodoviária

Frente a uma série de relatos sobre problemas com buracos na Rota do Sol, na altura do Litoral Norte gaúcho, o deputado Neri, o Carteiro (PSDB) esteve na rodovia nessa segunda-feira verificando as condições de tráfego. Após confirmar as avarias na pista, o parlamentar entrou em contato com o diretor do DAER, Luciano Faustino, solicitando providências sobre as más condições rodoviárias. Em resposta ao deputado, Faustino se comprometeu em dar prioridade à solicitação, além de adiantar que, antes do final do ano, o órgão deve iniciar um trabalho de recuperação ao longo de toda a extensão da via.

Esporte amador

O plenário da Assembleia gaúcha pode votar nesta terça-feira o projeto de lei do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que dispõe sobre as diretrizes de incentivo às entidades que desenvolvem e fomentam o esporte amador no RS. O parlamentar sugere o fomento às instituições que atuam no segmento como forma de promover a prática esportiva no Estado, consequentemente contribuindo com a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal e comunitário dos cidadãos gaúchos. Além do texto, outras quatro propostas legislativas estão na pauta de votação do Parlamento estadual.

Infraestrutura para Educação

Está na pauta desta terça-feira da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha o projeto de lei do deputado Carlos Búrigo (MDB) que cria o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação no RS, vinculado à Secretaria Estadual da Educação. O parlamentar sugere possibilitar às empresas contribuintes de ICMS, estabelecidas no território gaúcho, a compensação de valores por elas destinados à qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais. Além de garantir educação de qualidade aos jovens do estado, impactados pela pandemia da Covid-19 e pela recente catástrofe climática, o deputado aponta a medida como uma alternativa para contribuir com o avanço do RS enquanto exemplo de inovação.

Troca de plano

Em audiência pública na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia gaúcha nessa segunda-feira, trabalhadores dos Correios solicitaram apoio para alterar o plano de saúde que atende a categoria. Levados ao Parlamento pelo deputado Leonel Radde (PT), os profissionais relataram que o atual serviço, instituído em 2014, possui mensalidades abusivas, com até 23,1% de desconto dos vencimentos, que contribuíram com a saída de 160 mil usuários. Os servidores sugerem a restituição do antigo modelo de assistência médica, gerido pela própria estatal, que somente cobrava a coparticipação.

Demandas do Litoral

O deputado Airton Lima (Podemos-RS) recebeu na última semana, em seu gabinete, o vereador de Torres, Silvano Gesiel, acompanhado de membros do Podemos, para dialogar sobre demandas da cidade do Litoral Norte gaúcho. Entre os pontos discutidos, teve destaque a necessidade de ampliar investimentos na infraestrutura de saúde, através da busca de mais recursos para o atendimento hospitalar. Os representantes da cidade pontuaram também demandas relacionadas ao fortalecimento das políticas de segurança pública, assim como à implementação de programas que garantam mais qualidade no ensino local. “O diálogo com as lideranças locais é crucial para entendermos as demandas específicas e buscarmos soluções eficientes”, destacou Airton.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-15