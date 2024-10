Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 15 de outubro de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cabo eleitoral

Em contrapartida às agendas distantes das campanhas eleitorais no primeiro turno, o presidente Lula pretende ter uma participação mais ativa nas mobilizações de aliados que concorrem às prefeituras na segunda etapa das eleições municipais. Com uma série de compromissos agendados para esta semana em diferentes estados brasileiros, o chefe do Executivo deve marcar presença em ao menos três comícios de candidatos do PT e do PSOL.

Cabo eleitoral II

Assim como Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro também deve dedicar os próximos dias ao papel de cabo eleitoral em campanhas de aliados nas eleições municipais. O ex-mandatário planejou viagens para ao menos cinco cidades em diferentes regiões do País nesta semana, onde participará de agendas de apoio a postulantes no segundo turno do pleito.

Participação cancelada

O RS ficou de fora da lista de agendas do presidente Lula nos estados brasileiros antes de sua viagem à Rússia, na próxima semana, para a Cúpula de Chefes de Estado dos Brics. O líder do Planalto cancelou a participação na cerimônia de reabertura do aeroporto Salgado Filho, nesta sexta-feira, e encaminhará os ministros Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, da Secom, para representar o governo no evento.

Vigilância sobre saques

Um movimento conjunto entre o Banco Central, a PF e os bancos do País deve reforçar as ações de vigilância sobre saques de dinheiro para prevenir a compra de voto no segundo turno das eleições municipais. As entidades divulgaram uma nota conjunta nesta segunda-feira comunicando a mobilização e orientando sobre os procedimentos de controle e segurança para prevenção e repressão de qualquer prática ilícita.

Erva-mate no exterior

Rússia, Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão anunciaram nesta semana a abertura de seus mercados para as exportações, de forma simplificada, da erva-mate brasileira. A partir da integração comercial, o Brasil atingiu sua 180ª abertura de mercado em 2024, totalizando 258 em 60 locais desde o início de 2023.

Divulgação de riscos

Alinhados à preocupação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, sobre os problemas de vícios em bets no Brasil, integrantes da pasta defendem a ampla divulgação dos efeitos nocivos das apostas online para a saúde. Visando reduzir danos aos públicos mais vulneráveis, os membros do órgão federal querem também que a propaganda de empresas do setor seja regulada a partir de dados etários, de localização e horário de acessos.

Volta das raspadinhas

Após nove anos fora do mercado, as “raspadinhas” da Caixa Econômica Federal voltarão a ser vendidas no País a partir do dia 2 de novembro. A arrecadação com a venda dos bilhetes, com premiações entre R$ 2,50 e R$ 2 milhões, será parcialmente direcionada para repasses sociais, como esporte, cultura, seguridade social e segurança.

Segurança de agentes

A CCJ da Câmara deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que autoriza o porte de arma de fogo para agentes de segurança socioeducativos em todo o País. O parlamentar defende o armamento dos profissionais frente à vulnerabilidade enfrentada em meio ao acompanhamento de adolescentes infratores em situação de privação de liberdade.

Crime hediondo

O deputado Lucio Mosquini (MDB-RO) quer tornar crime hediondo e aumentar a pena dos roubos praticados em residência urbana ou rural com grave ameaça, física ou psicológica. O parlamentar argumenta que, diferentemente dos atos criminosos realizados na rua, o roubo em domicílio pode se estender por horas, submetendo as vítimas a intenso sofrimento psicológico.

Resiliência climática

Em alusão ao Dia Internacional da Prevenção de Riscos, celebrado em 13 de outubro, o Executivo gaúcho encaminhou nessa segunda-feira três novos projetos voltados à resiliência climática do RS. Entre as ações, estão parcerias firmadas com a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados e com o MPRS, além de uma proposta de Política Estadual de Proteção e Sistema Estadual de Defesa Civil, enviada à Assembleia gaúcha.

Agro em pauta

Lideranças municipais de todo o Estado se reunirão na sede da Famurs nos dias 5 e 6 de novembro para o 31º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura. Os paineis de discussão da edição deste ano terão foco especial em ações e políticas de fomento, linhas de crédito, prognósticos climáticos e iniciativas para mitigação de estiagens, inspeção municipal e o mercado da agroindústria familiar.

Posse de servidores

A Defensoria Pública do RS empossou nessa segunda-feira 31 novos servidores, aprovados no III Concurso Público para o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares. Os profissionais devem reforçar a equipe de trabalho do órgão em postos de analistas, técnicos-administrativos e técnicos de suporte de TI.

Atendimento animal

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre a proposta do vereador Claudio Janta (Solidariedade) que cria o Pronto Atendimento de Saúde Animal no município. Com previsão de ao menos uma unidade de atendimento por região da cidade, o texto sugere a formação de parcerias público-privadas com instituições de ensino superior para oferecer aos pets da população de baixa renda serviços de atenção básica à saúde animal, além de castrações, cirurgias e outros procedimentos.

Monitoramento de arroios

Os vereadores da capital gaúcha iniciaram também a análise do projeto de lei que obriga o Executivo municipal implementar um sistema de monitoramento informatizado, e se possível em tempo real, dos arroios pertencentes à cidade. O vereador Jessé Sangalli (PL), autor do texto, sugere a adoção do mecanismo de modo a fornecer informações precisas sobre fluxo de água, qualidade da água e nível de assoreamento dos corpos hídricos de Porto Alegre.

Purificadores inoperantes

Em discurso nessa segunda-feira na tribuna da Câmara de Porto Alegre, o vereador Jonas Reis (PT) cobrou esclarecimentos sobre os purificadores de água adquiridos pelo governo federal para auxiliar a cidade após a catástrofe climática de maio. O parlamentar porto-alegrense afirma que, até o momento, os equipamentos encaminhados pelo Planalto não foram utilizados pela prefeitura da Capital.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2024-10-15