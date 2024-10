Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de outubro de 2024

Visão do Futuro

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Parlamento estadual aprovou nesta quarta-feira o parecer favorável à proposta do deputado Professor Issur Koch (PP) que cria o “Projeto Visão do Futuro” para proporcionar aos estudantes da rede de ensino público Fundamental e Médio do RS o tratamento do distúrbio oftalmológico da refração. O parlamentar destaca dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que apontam que cerca de 20% dos estudantes do Ensino Fundamental possuem problemas visuais, enquanto 80% das crianças em idade escolar nunca fizeram exames oftalmológicos. Para Koch, a situação demonstra a necessidade de o Poder Público dar atenção especial a iniciativas destinadas a mitigar o problema, o qual afirma ser agravado pelo uso precoce de telas de computadores, tablets e smartphones.

Dificuldades logísticas

O presidente da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha, Gustavo Victorino (Republicanos), aproveitou o período de Assuntos Gerais do colegiado nesta quarta-feira para tratar das dificuldades enfrentadas pelas empresas de transporte e logística no território estadual. Ecoando demandas apresentadas pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS, Sérgio Gabardo, o deputado destacou a sobrecarga de custos dessas empresas com as modificações das leis trabalhistas e cobrou o avanço de uma política de logística “séria” no Estado. Victorino defendeu ainda a revisão do sistema free flow nos pedágios gaúchos, além da interferência do Ministério Público do RS para a nulidade das multas aplicadas em função do mecanismo.

Agroecologia no RS

O deputado Adão Pretto Filho (PT) celebrou nesta quarta-feira o anúncio do governo federal sobre o lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Para o parlamentar, que é autor da lei que institui a Política Estadual de Fomento à Agropecuária Regenerativa, Biológica e Sustentável no RS, a medida representa uma vitória para todos os que acreditam em um modelo de produção que respeite a natureza. Pretto adiantou que a bancada do PT deve cobrar do governo estadual a inclusão da agroecologia no orçamento gaúcho, com uma proposta de R$30 milhões. “Precisamos garantir recursos adequados para que as políticas de agroecologia se concretizem no nosso estado. A proposta é um passo fundamental para apoiar nossos agricultores e promover práticas que beneficiem a todos”, afirma o deputado.

Recuperação da orla

Em reunião nesta semana na Secretaria Estadual para Apoio à Reconstrução do RS, em Porto Alegre, o deputado Zé Nunes (PT) acompanhou lideranças municipais de São Lourenço do Sul para tratar sobre a revitalização e recuperação da orla da praia do município, afetada significativamente por recentes eventos climáticos. Ao lado dos representantes lourencianos, o parlamentar solicitou atenção para a reestruturação das áreas de lazer e turismo, visando a retomada da economia local, além do fortalecimento infraestrutural para enfrentar eventuais futuras intempéries. “A parceria entre os governos federal, estadual e as lideranças municipais tem como objetivo criar um plano conjunto de ação para que São Lourenço do Sul possa se reerguer de forma sustentável e fortalecer seus laços comunitários”, pontua Nunes.

Reunião de legisladores

O deputado Vilmar Zanchin (MDB) representou o Parlamento gaúcho nesta quarta-feira na 7ª reunião da Diretoria Executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada em Boa Vista (RR). O evento reuniu parlamentares de 15 estados brasileiros para a discussão de pautas como a reforma tributária, regulamentação das bets e pleitos municipais de todo o país. Os deputados estaduais abordaram ainda questões relacionadas à organização da entidade e ao papel das assembleias, dando continuidade às ações de articulação política entre os legisladores estaduais.

