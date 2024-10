Colunistas Lula retirou famílias de Sertão e Coxilha para ampliar área Quilombola

Por Flavio Pereira | 17 de outubro de 2024

Senador Luis Carlos Heinze articula aprovação do projeto que susta a desapropriação de áreas de pequenos agricultores em Coxilha e Sertão. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) disse ontem que trabalha para aprovar o projeto de decreto legislativo que susta o ato do governo que prevê a desapropriação de 388 hectares de terras em Coxilha e Sertão. O decreto presidencial remove pequenos produtores, residentes nas áreas há décadas, com objetivo de ampliar área quilombola. Heinze alega que a medida fere o direito à propriedade privada: “Estamos diante de um cenário de grave insegurança jurídica que mina a estabilidade e a confiança nas instituições públicas, além de tirar o sustento de pequenos produtores rurais”, afirmou Heinze. “O decreto presidencial é abusivo e de caráter ideológico. A aprovação do projeto que apresentei não é apenas uma questão de justiça, mas de respeito aos direitos fundamentais desses pequenos produtores. Não é aceitável que a simples declaração de interesse social sirva de base para uma norma com tamanho impacto. Famílias perderam suas casas e as terras que garantem sua sobrevivência há gerações. E apesar disso, ainda não há tratativas sobre indenizações ou um plano de reassentamento”, afirmou o senador.

Osmar Terra admite concorrer ao sétimo mandato de deputado federal nas eleições de 2026

Ao avaliar os resultados das eleições municipais de 2024, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) afirma que o eleitor brasileiro apostou no livre empreendedorismo, no conservadorismo que defende o crescimento econômico e capitalismo liberal: “Este é o caminho certo para o crescimento econômico”, garante. A observação foi feita durante o programa Ponto e Contraponto, apresentado pelo jornalista Jairo Madril, na Rádio Noroeste, de Santa Rosa. Para as eleições gerais de 2026, Osmar Terra quer concorrer à reeleição para deputado federal – será seu sétimo mandato:

“Em minha carreira consta a prefeitura de Santa Rosa, fui por duas vezes secretário da Saúde do Rio Grande do Sul – nos governos Rigotto e Yeda Crusius, e dois ministérios com os presidentes Temer e Bolsonaro. Tenho um trabalho voltado para a saúde, proteção às crianças e adolescentes e combate à liberação do uso de drogas. Me sinto capacitado”. Terra não afasta a possibilidade de ser candidato a uma majoritária – Senado ou governo do Estado: “Se o MDB indicar meu nome, eu irei. Não tenho medo dos desafios.”

Projeto do Porto de Arroio do Sal será pauta na reunião da Fiergs

O prefeito eleito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva (Republicanos) aguarda com expectativa novos detalhes do projeto de construção de um porto privado no município. O tema será pauta da reunião-almoço da Fiergs, convocada para esta sexta-feira (18) pelo presidente da entidade, Claudio Bier, com a presença dos ministros da Comunicação, Paulo Pimenta, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Uma das principais vantagens destacadas pelo projeto é a criação de empregos. A previsão é de que a fase de construção do Porto Meridional de Arroio do Sal promova mais de 2 mil oportunidades de trabalho direto e 5 mil indiretos. Esses empregos abrangem uma variedade de setores, desde mão de obra especializada em construção civil até funções administrativas e de suporte.

Claudio Bier esteve em Brasília e conversou ainda com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Certificação internacional ISO 9001 para a Corsan

Após avaliação no primeiro semestre de 2024, diversos sistemas operacionais da Corsan receberam a certificação internacional ISO 9001. A avaliação envolveu processos de captação, tratamento de água, tratamento de esgoto, de manutenção eletromecânica, de controle de qualidade de água e de esgoto e de gestão de produtos químicos O reconhecimento de excelência é resultado do Programa Gestão da Qualidade da Companhia que contempla a certificação nos 50 maiores municípios onde atua, indicando que a empresa baseia sua gestão na busca de resultados alicerçados na eficiência, na viabilidade técnico-financeira e na qualidade de produtos e serviços. As ações avaliadas atendem as recomendações e exigências previstas pelo Ministério da Saúde, Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Órgãos Ambientais e Agências Reguladoras e indicam a busca da melhoria contínua nos processos, serviços e produtos da Corsan.

