Por Bruno Laux | 7 de dezembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atenção ao TEA

A Comissão de Saúde do Legislativo gaúcho promoverá uma audiência pública na próxima segunda-feira com representantes do Poder Público de Porto Alegre e da sociedade civil para debater a “política de atenção às crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista”. Articulado pelo deputado Matheus Gomes (PSOL), o encontro abordará a série de relatos apresentados por Conselheiros Tutelares ao longo de 2024 sobre o crescimento de demandas relacionadas à dificuldade da obtenção de vagas na rede pública de ensino para alunos com TEA, além dos obstáculos para o acesso a diagnósticos que permitam o acesso a determinados serviços. O parlamentar propôs ainda a discussão da necessidade de elaboração orçamentária que integre os diversos serviços públicos e conveniados, em especial, da rede de saúde mental, para viabilizar a universalização da atenção a esta população.

Homens pelas mulheres

O deputado Adão Pretto Filho (PT) promoveu nesta sexta-feira, em Porto Alegre, um evento cultural alusivo ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, celebrado em 6 de dezembro. Articulada pela Frente Parlamentar que trata do tema no Parlamento gaúcho, presidida pelo parlamentar, a iniciativa contou com a apresentação de casos reais de enfrentamento à violência e apresentações culturais, além da assinatura de um termo de compromisso entre diferentes entidades para intensificar ações de combate a casos do gênero. Pretto aproveitou o evento para anunciar o início da instalação de duas unidades da “Casa da Mulher Brasileira” no RS em 2025, respectivamente, em Porto Alegre e Caxias do Sul, viabilizadas a partir de um total de R$28,5 milhões.

Devolução do IPVA

Avançou na Comissão de Segurança do Parlamento gaúcho a proposta legislativa do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que institui a “Lei da devolução do IPVA pago”. O texto prevê que valores do IPVA já quitados sejam devolvidos nos casos em que os veículos sejam inutilizados ou perdidos devido a catástrofes naturais, sinistros (furtos ou roubos) ou perda total. “Essa é uma medida de justiça para milhares de famílias que perderam seus veículos em situações extremas. Vamos trabalhar para que esse projeto seja aprovado e traga alívio para quem mais precisa, corrigindo desigualdades em momentos de crise”, destaca o parlamentar.

Solidariedade reconhecida

O deputado Neri, o Carteiro (PSDB), ocupou o Grande Expediente da Assembleia gaúcha nesta semana para homenagear o Grupo de Doadores Voluntários de Sangue de Butiá, que completa 21 anos em 2024. O parlamentar destacou o objetivo nobre e altruísta do trabalho do coletivo no auxílio às instituições de Saúde através da doação de sangue, aproveitando o momento para fazer um apelo para que mais pessoas se somem ao gesto, frente à baixa adesão de doadores no Estado. “Eu tenho certeza que, durante esses 21 anos, os impactos positivos trazidos pela dedicação desse grupo são imensos. Pessoas tiveram a continuidade de seu tratamento garantido, pessoas puderam evoluir clinicamente, pessoas foram salvas”, pontuou Neri.

Emenda para a APAE

Em visita à cidade de Farroupilha nesta semana, o deputado Luiz Marenco (PDT) anunciou a liberação de uma emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município. Totalizando R$50 mil, o montante deve auxiliar no atendimento de educação, saúde e assistência social oferecido pela instituição. Na ocasião, Marenco recordou que, em 2023, encaminhou um total de R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos do Autista da cidade, destinado à continuidade e ampliação do trabalho oferecido às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

