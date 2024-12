Cláudio Humberto Lewandowski lacra contra SP e “esquece” aliados

Por Cláudio Humberto | 7 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ricardo Lewandowski resolveu lacrar sobre a “letalidade policial” em São Paulo, surfando a onda ativista contra o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), mas nem sequer sabe que a PM-SP, a maior do Pais, com 82,5 mil policiais e está apenas em 6º lugar entre os Estados que registram maior número de óbitos na guerra contra o crime. Amapá, cuja Polícia Militar tem 3.300 membros, é o campeão absoluto em matar bandidos. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do ministério chefiado… por Lewandowski.

Bahia é logo ali

Como ministro, não deveria ignorar que na Bahia, governada pelo PT há 16 anos, hoje sob reino do crime, a PM é tão violenta quanto ineficiente.

Ministro errou o alvo

São Paulo tem maior população no País, mas foi o Estado com menor número de homicídios dolosos, este ano, até outubro. Dados do Sinesp.

Estados ‘esquecidos’

Os campeões em homicídio, este ano, são Pernambuco, Ceará, Alagoas Pará, Bahia, Amapá e Maranhão. Todos governados por aliados de Lula.

Estranha coincidência

Em 2024, mataram mais pessoas nesses Estados “esquecidos” pela lacração de Lewandowski do que no restante do País.

Ação do governo contra o DF afasta o PP do PT

A nova investida do governo Lula (PT) contra o Fundo Constitucional do Distrito Federal levou o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), partido da vice-governadora do DF, Celina Leão, a apoiar à mobilização geral contra o ataque petista à cidade que hospeda os Poderes da República. Lula não gosta de Brasília, onde sempre perde eleições. O PP é o partido do presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (AL), onde a investida de Lula e do PT terá de ser aprovada.

Prejuízo na base

O PP tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 50 parlamentares. Quase a metade já é de oposição ao governo Lula.

Aliados contra

PT e até o PCdoB do DF tentam se descolar de Lula no assunto, posicionando-se contra a estupidez de reduzir o Fundo Constitucional.

É fundamental

As verbas do FCDF são usadas para o custeio de setores fundamentais do governo do DF, como a segurança, educação e saúde públicas.

Nosso dinheirinho

As despesas com viagens do governo do PT ultrapassaram R$1,7 bilhão, esta semana. O valor inclui diárias e passagens pagas a funcionários em viagens, mas não conta gastos de Lula, Janja e os 40 ministros.

Sem PM, sem notícia

Ex-presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire destacou o caso da morte – por bala perdida – de uma menina de 12 anos, na Zona Norte do Rio. Não chamou atenção. O tiroteio era entre facções criminosas rivais.

Chute oficial

Agência de promoção das exportações, a Apex divulgou um chute tipicamente petista: o acordo Mercosul com a União Europeia aumentará o comércio exterior brasileiro em US$7 bilhões “no curto prazo”. Lorota.

Haddad ao contrário

Futuro integrante do Departamento de Eficiência do governo dos EUA com Elon Musk, Vivek Ramaswamy defendeu corte no Estado inchado: “a qualidade dos gastos é muito mais importante que a quantidade”.

Recordar é viver

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) lembra abaixo-assinado de 2017 contra Alexandre de Moraes no STF. Os petistas Gleisi Hoffmann, Randolfe Rodrigues, Lindbergh Faria e Maria do Rosário assinaram.

Planejando o ócio

No DF, o deputado Chico Vigilante (PT) pediu à Câmara Legislativa que não tivesse sessão no dia 5. O motivo para a folga: organizar a pauta para fechar o ano legislativo na semana seguinte e entrar em recesso.

Movimentação evangélica

Além do ex-bolsonarista e neolulista Otoni de Paula (MDB-RJ) e de Gilberto Nascimento (PSD-SP), a deputada Greyce Elias (Avante-MG) também se candidatou para presidir a Frente Evangélica.

Cozinhando

A Comissão Mista de Orçamento deu uma adiantada no relatório de 2025. Até marcou a votação final do texto para quinta (12). Mas pode remarcar. A expectativa é concluir só após votado o corte de gastos.

Pensando bem…

…não era o corte de gastos, era a corte de gastos.

PODER SEM PUDOR

Álcool ruim é o que acabou

Ministro de Ernesto Geisel, Mário Henrique Simonsen recebeu um repórter do New York Times, que no final o provocou: “⁠Ministro, desculpe se achar a pergunta indelicada, mas dizem que o senhor sofre restrições de algumas áreas do governo porque é dado ao álcool. Isso é verdade?” Simonsen tirou de letra, com bom humor: “⁠Só quando acaba o uísque.” O austero general Geisel o demitiu assim que soube da resposta.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

