Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 15 de junho de 2023

Audiência pública para tratar do projeto de reestruturação do IPE Saúde ocorreu nessa quarta (14). (Foto: Humberto Alencastro/IPE Saúde/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Divergência de ideias

A audiência pública conjunta entre comissões da Assembleia gaúcha nesta quarta-feira para tratar do projeto de reestruturação do IPE Saúde foi marcada por uma série de divergências de ideias entre a base governista e representantes dos servidores. Enquanto apoiadores e representantes do Executivo estadual defenderam a aprovação do projeto como fundamental para a resolução de seus problemas financeiros, lideranças de movimentos dos servidores se manifestaram contra a proposta, afirmando que ela somente penaliza os trabalhadores, sem de fato resolver o problema na qualidade do atendimento, consequentemente gerando a perda de mais contribuintes.

Posicionamento das Comissões

A presidente da Comissão de Saúde e da Comissão de Segurança da Assembleia, Stela Faria (PT), afirmou que o projeto tem vida curta e não vai resolver a real crise do instituto, defendendo ainda um reajuste para os servidores. Patrícia Alba (MDB), à frente da Comissão de Finanças, defendeu uma proposta equilibrada que caiba no bolso dos trabalhadores e mantenha o órgão. Por fim, Gustavo Victorino (Republicanos), líder da Comissão de Economia, apontou que o confronto de ideias não beneficia a ninguém, e que o esforço deve ser voltado à construção de uma proposta possível. Ele destacou também que a alteração de pontos do texto original pode ser realizada através de emendas parlamentares.

Defesa do tabaco

O deputado Luciano Silveira (MDB) esteve em Brasília nesta quarta-feira, no papel de presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia gaúcha. Ele integrou as discussões preparatórias para uma audiência pública com o ministro da Agricultura em relação ao posicionamento do Brasil durante a COP 10 da OMS sobre o Controle do Tabaco. O parlamentar levou ao debate as demandas de produtores gaúchos de fumo, os quais solicitam que a representação brasileira não prejudique a cadeia da produção de tabaco no país, em especial no RS, que concentra 44% da produção nacional.

Visita às escolas

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira a realização de um mutirão junto à Comissão de Educação para visitas técnicas às escolas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A ação visa apurar denúncias recebidas sobre a precariedade das escolas e risco para alunos, professores e funcionários, além da precarização de serviços de terceirizadas em instituições públicas de ensino. “Apesar de tudo isso, o governador faz propaganda na televisão, gastando dinheiro público para mentir sobre obras”, aponta a deputada Sofia Cavedon (PT), proponente da investigação.

Preços de seguros

A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública proposta pelo deputado Delegado Zucco (Republicanos) sobre o aumento do preço do seguro de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre. A reunião visa fornecer um espaço para que as seguradoras de veículos expliquem os motivos que levaram à elevação de 24% no valor dos seguros, significativamente acima da inflação. Além disso, as empresas devem ser questionadas sobre a inclusão da queda no número de furtos e roubos de veículos nos últimos anos, na elaboração do cálculo de cobrança do serviço.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-06-15