Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Vilmar Zanchin: "a generalização nunca é um bom caminho".(Foto: Reprodução)

Respeito aos bons exemplos

O presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin (MDB) se manifestou nas redes sociais sobre a recente declaração da Polícia Federal em relação a ausência de indícios de crime por parte das vinícolas no caso dos trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão na Serra Gaúcha. Ele afirmou que a conclusão da PF demonstra mais uma vez que “a generalização nunca é um bom caminho”. O deputado destaca ainda que ao se deparar com a condição degradante a qual os trabalhadores se encontravam, muitos se apressaram em seus julgamentos, colocando toda cadeia vitivinícola em suspeita. “Que os culpados sejam punidos! E que os bons exemplos, que felizmente são muitos, continuem sendo respeitados e reconhecidos.”, concluiu Zanchin.

Apoio à greve

A deputada Sofia Cavedon (PT) se manifestou a favor da greve de professores e trabalhadores da educação do município de Guaíba, que reivindicam a reposição salarial de 14,95%, definida pelo Piso nacional. Em publicação no Twitter, a parlamentar afirma que o governo municipal não está dialogando com a categoria, e que é inaceitável gestores seguirem discursando em defesa da educação pública, quando na prática não avançam em pautas mínimas. Sofia destacou que deve levar a pauta à Comissão de Educação da Assembleia, para apoiar as reivindicações dos educadores.

Audiências da semana

Cinco audiências públicas devem ser realizadas na Assembleia gaúcha durante esta semana. Dentre as reuniões tem destaque a prestação de contas da Secretaria Estadual da Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2022. Além disso, serão também tratados pelas comissões permanentes do parlamento gaúcho temas referentes ao mundo do trabalho, a duplicação da RSC-287, remoções de policiais civis no RS e o combate ao trabalho análogo à escravidão.

Explanação de ações

O secretariado do Estado também deve estar presente na reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo desta quinta-feira. Durante o período de Assuntos Gerais os secretários estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes; do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, irão apresentar ao colegiado as ações que o governo do RS tem tomado no enfrentamento à estiagem.

Visita de Brasília

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, participa nesta segunda-feira de uma audiência pública da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia. No encontro devem ser debatidas transformações relativas ao “Mundo do Trabalho” e diretrizes para a construção de uma agenda visando a geração de trabalho e renda no RS e no Brasil. Na ocasião, Marinho também participa no parlamento gaúcho de um ato contra o trabalho em condições análogas à escravidão.

Março Roxo

Entre os dias 20 e 31 de março, a fachada do Palácio Farroupilha estará com uma iluminação diferente. A partir de proposta do deputado Gaúcho da Geral (PSD), o prédio que abriga a Assembleia Legislativa receberá projeções de luz da cor roxa, em alusão ao mês da conscientização sobre a epilepsia. A ação integra a campanha “Março Roxo”, promovida pela Associação Brasileira de Epilepsia, que busca conscientizar a população sobre a doença a qual acomete 2% da população brasileira.

