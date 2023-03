Bruno Laux Panorama Político

Governo federal deve anunciar a retomada do Mais Médicos nesta segunda-feira.

Retomada do Mais Médicos

O ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, declarou que o governo federal irá anunciar a retomada do programa Mais Médicos nesta segunda-feira. Renomeado como “Mais Saúde para o Brasil”, o programa tem o objetivo de ampliar o número de profissionais na saúde brasileira e destinar investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas de Saúde em todo o país.

Aprovação presidencial

Uma pesquisa do Ipec divulgada neste domingo apontou que 41% dos brasileiros classificam a administração de Lula como boa ou ótima. Em contrapartida, 24% consideram ruim ou péssima, e 30%, descrevem a gestão como regular.

Aprovação presidencial II

Apesar de superar a avaliação positiva de 34% do início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula tem neste ano um índice menor do que nos seus mandatos anteriores. Em 2003, no mesmo período, o presidente conquistou 51% de aprovação, e em 2007, 49%.

Reforço policial

O ministro da Justiça, Flávio Dino, viajou neste domingo ao Rio Grande do Norte para acompanhar as ações da Força Nacional de Segurança Pública na região. O governo federal vem enviando policiais ao estado desde a semana passada para auxiliar no combate a uma série de ataques criminosos.

Retaliação do crime

Desde a última terça-feira, mais de 250 ataques contra prédios públicos, comércios e veículos foram registrados em 48 cidades do RN. De acordo com autoridades locais, as ações são organizadas por facções em retaliação às recentes prisões de membros do crime organizado.

Compras nos EUA

O Tribunal de Contas da União anunciou que irá apurar uma série de compras realizadas nos EUA por unidades militares das Forças Armadas Brasileiras, entre 2018 e 2022. Durante o período foram realizadas mais de 57 mil transações em Washington, totalizadas em R$20 bilhões.

Investigação in loco

A investigação foi aprovada pelo presidente do órgão, Bruno Dantas, que autorizou a ida de auditores do TCU para a capital estadunidense. A apuração ocorre de forma presencial em função da quantidade significativa de dados envolvidos e da ausência de informações sobre as transações habitualmente armazenadas em um sistema de compras.

Combate à escravidão

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vem ao RS nesta segunda-feira para participar da construção de medidas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Ele deve permanecer no estado até terça-feira, participando de reuniões nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Porto Alegre.

Inspeção do Trabalho

O auditor fiscal do trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, foi nomeado para o comando da Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE. A pasta é responsável pela “lista suja” de empregadores que são acusados de situação análoga à escravidão, e busca com a nomeação ampliar a atuação no combate à casos do gênero.

Gestão do Coaf

O Congresso Nacional irá promover uma tentativa de alteração na Medida Provisória que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central para o Ministério da Fazenda. A ação ocorre com a justificativa de que o Coaf deve permanecer sob gestão do BC em função da autonomia administrativa da instituição, por não possuir vínculo a nenhum ministério do governo federal.

Assembleia do BID

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou da assembleia anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, realizada no Panamá. Durante o evento ela reafirmou o compromisso do governo federal em aprimorar e elaborar novas políticas sociais de inclusão, eliminação da pobreza e equidade.

Cooperação latina

Simone destacou ainda a intenção do Brasil em conquistar uma “economia verde”, aumentando a produção do país em paralelo à busca do desmatamento zero. A ministra mencionou ainda que o país deve cooperar com o desenvolvimento de toda América Latina e participar ativamente de fóruns multilaterais.

Repasse para a oncologia

O repasse de recursos do Tribunal de Justiça para a área de oncologia do SUS no RS será formalizado nesta segunda-feira pelo governo federal. No total, R$86 milhões devem ser destinados a partir de um termo de cooperação entre a Secretaria Estadual da Saúde e o TJRS.

Gestão estratégica

O governo estadual realizou neste sábado o estabelecimento das diretrizes do Plano de Gestão Estratégica 2023-2026 do RS. O governador Eduardo Leite destacou que o encontro tem o objetivo de alinhar o planejamento estratégico e a cultura organizacional do estado, buscando a conquista de mais resultados, velocidade e direção para o atendimento da sociedade gaúcha.

Prioridades do governo

Entre as principais prioridades definidas no encontro, esteve o desenvolvimento do capital humano para a Educação, buscando reduzir desigualdades e preparar-se para a nova economia. Também teve destaque o alavancamento de infraestrutura e efetivo humano para a Saúde, de modo a atender as demandas do setor público e gerar empregos no setor privado.

Prefeito da Praça

O prefeito Sebastião Melo realizou neste sábado a nomeação de mais cinco voluntários para o programa Prefeito da Praça. A iniciativa é composta de cidadãos que auxiliam a prefeitura na preservação, manutenção e zeladoria de espaços públicos, parques e praças da Capital.

Abertura do Gasômetro

A entrega da revitalização da Usina do Gasômetro foi novamente adiada pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a reabertura total das instalações do prédio deve ocorrer até julho deste ano.

Brique da Redenção

A abertura da programação comemorativa dos 45 anos do Brique da Redenção neste domingo contou com a presença do prefeito Sebastião Melo. Ele destacou a importância dos “briqueiros” atuantes no local, na promoção da convivência urbana em um espaço plural e democrático através de artes plásticas, gastronomia, antiguidades e artesanato.

