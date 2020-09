Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 20 de setembro de 2020

Débora Nascimento não teve contrato renovado pela Globo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo normal. Contratos eternos serão “extintos” na Globo

Talvez apareçam os desmentidos de praxe. Talvez. Porém, de acordo com alguns nomes da dramaturgia da Globo, os contratos eternos estão com os dias contados. Uma decisão definitiva e que “vai valer para todos”, respeitando, evidentemente, os seus prazos.

Desta forma, a emissora, ainda segundo essas fontes, adotará a mesma prática de tantas outras grandes empresas do mundo. O compromisso por obra é o que, “ad infinitum”, passará a valer.

Importante lembrar que por culpa de um modelo do passado, implantado por executivos que nem lá mais estão, eram muitos os contratos com salários altíssimos. Isso deixará de existir. O que vai prevalecer é o serviço prestado.

A decisão deve provocar uma revolução nas artes no Brasil, com mais valores importantes no mercado, voltando as atenções para convites do teatro, cinema, streaming e um tráfego ainda mais intenso entre as emissoras.

Todo este processo foi deflagrado com o projeto de unificação “Uma Só Globo”, que enxugou diversos quadros, e se intensificou com as dificuldades da economia na pandemia.

TV Tudo

Parcerias

Em meio a tudo, volta a se falar que a Globo vai aumentar a participação de produtoras de conteúdo na sua programação e também em outras plataformas. E por aí se entenda parcerias com O2 Filmes, Conspiração Filmes, Sony/Floresta, Mixer, Gullane Entretenimento…

Não assusta

Pessoas ligadas à Netflix afirmam que a gigante do streaming ainda não consegue ver a Globoplay como uma ameaça. Revelam, inclusive, que as produtoras de conteúdo e demais executivos sempre procuram primeiro a Netflix, para negociar futuros trabalhos.

Um caso

A Globoplay está muito de olho no projeto “Protesys”, criado pelo cineasta Afonso Poyart, que imagina um futuro sem limites para o esporte paraolímpico. Não será nenhuma surpresa se esse conteúdo parar na Netflix.

Temperatura

O primeiro “Melhor Agora”, semanal de Mariana Godoy nas noites de segunda-feira da Band, será gravado. Depois, a ideia é que passe a ser ao vivo. Antes de tudo, querem tomar a “temperatura” do programa.

Esperando

Carla Salle, uma das atrizes da nova geração mais disputadas na Globo e destaque da edição especial de “Totalmente Demais”, a exemplo de tantos companheiros, também se viu “travada” por causa da pandemia do novo coronavírus.

Chamada para viver a filha de Giulia Gam na série “Mal Secreto”, da Globoplay, ela aguarda a retomada de gravações, o que deverá acontecer somente em 2021.

Expectativa

Marcos Ferraz, autor e roteirista, atualmente na equipe de “Gênesis”, da Record, também escreveu a série “Juacas”, produção do Disney Channel, indicada ao Emmy Kids Awards 2020.

Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia online, em 14 de outubro.

C’est fini

Na Rede TV!, o “Encrenca”, exibido aos domingos, passou a escalar dois fãs do programa por semana para ficar na plateia ao lado de totens de celebridades. Lá já estão representados William Bonner, Neymar, Fátima Bernardes, Bruna Marquezine, Annita, Batman, Pantera Negra. E hoje haverá um totem de uma onça, representando a Juma Marruá. Efeito “Pantanal”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

