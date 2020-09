Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 24 de setembro de 2020

Fabiula Nascimento. (Foto: Reginaldo Teixeira)

Para quem assistiu ao fim de Tupi, Excelsior e Manchete, o processo de desconstrução do canal Fox Sports tem semelhanças muito fortes.

A metodologia é a mesma, lenta e dolorosa, com o esvaziamento do seu casting e enfraquecimento da produção.

Tudo como recomenda a cartilha do fim, com a sede no Rio já colocada à venda e profissionais sendo dispensados, entre os casos mais recentes, a apresentadora Marina Ferrari e o narrador Silva Júnior.

Uma lista de desatinos que chega até ao comprometimento de um trabalho, que sempre propiciou resultados e foram bem aceitos pelo público.

E entre esses tantos despropósitos, até a marca do narrador João Guilherme, que trabalhou no jogo do Flamengo terça-feira, também sumiu misteriosamente. Não tem mais o “toca música”, na hora do gol, porque a Disney retirou o logoton que era uma das características do Fox Sports.

Simples ou tristes consequências de um processo de venda mal elaborado.

O fim do Fox Sports, nada mostra diferente, é só uma questão de tempo. Perde o telespectador e perde o mercado de trabalho.

TV Tudo

Hebe especial – 1

Usando o seu arquivo, a Band está montando um especial com os melhores momentos de Hebe Camargo, entre os anos de 1979 e 1985.

Ronnie Von foi convidado para a sua apresentação.

Hebe especial – 2

O especial da Band, com duas horas de duração, mas ainda sem data de exibição, vai mostrar alguns momentos importantes do programa da Hebe na casa.

Entre os seus convidados, Dercy, Mazzaropi, Elis Regina, Bibi Ferreira, Nara Leão, Edu Lobo, Golias, Clodovil, Ney Matogrosso, Flávio Cavalcanti, Ivan Lins, Chico Xavier e Fausto Silva.

Aí sim

Nas comemorações dos seus 34 anos, o “Roda Viva”, da Cultura, vai receber o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

E como entrevistadores, os âncoras do passado, Daniela Lima, Heródoto Barbeiro, Rodolpho Gamberini, Matinas Suzuki e Paulo Markun.

Sem previsão – 1

“Amor de Mãe” voltou aos estúdios da Globo, em 10 de agosto, depois da paralisação imposta pela Covid-19.

Tudo dentro de um rígido e cuidadoso protocolo de segurança, mas que não impede a ocorrência de alguns casos. Por exemplo, Vladimir Brichta.

Sem previsão – 2

Acontece que, mesmo sendo um número até pequeno de capítulos, apenas 23, a produção de “Amor de Mãe” não trabalha com prazos para a conclusão dos trabalhos.

Consultada, a Globo informa que ainda “não temos essa confirmação”.

Tudo certo

Na próxima segunda, o “Balanço Geral SP”, do Reinaldo Gottino, Fabiola Reipert e Renato Lombardi, já será apresentado do seu novo cenário.

E o “Cidade Alerta”, do Luiz Bacci, também. Os dois dividindo o mesmo estúdio.

Testemunho

Reinaldo Gottino, com o olhar de quem viu, diz que gostou muito do novo cenário do “BG”, “moderno, tecnológico e diferente”.

Diz que o programa vai ganhar em agilidade e possibilidades de interagir ainda mais com o público.

Está pronto

Foram concluídas as gravações dos dois especiais de “Sob Pressão”, “Plantão Covid”, e também toda a sua estratégia comercial, junto às emissoras próprias e afiliadas da Globo.

No elenco, Marjorie Estiano, Julio Andrade, Bruno Garcia, Pablo Sanábio, Drica Moraes, Fabiula Nascimento, Julia Shimura, Josie Antello, David Junior, Roberta Rodrigues, Marcos Caruso, Marcello Melo Junior e Heslaine Vieira. Exibição nos dias 6 e 13 de outubro.

Hora da verdade

Nos bastidores do SBT, comenta-se que a maioria dos contratos de atores de “Poliana Moça” acaba entre outubro e novembro. Qualquer mudança nesses acordos poderá sinalizar um risco para o departamento.

Tem muita notícia correndo – e não confirmada pela casa – de que o setor vai dar um tempo.

Cinema

Na linha de “Velozes e Furiosos”, “Traição – o Filme” tem a direção de André Luís Camargo e no seu elenco as participações de Paola Rodrigues, Marcos Pasquim, Nelson Freitas, Maurício Meirelles, André Ramiro e Bruna Altieri.

Os trabalhos, seguindo todos os cuidados necessários, estão divididos entre Florianópolis e Campinas.

C´est fini

A partir de domingo, às 23h45, no Viva, começa a exibição de “Anos Dourados”.

Série escrita por Gilberto Braga, produzida em 1986, com Malu Mader, Felipe Camargo, Betty Faria, José de Abreu, Antonio Calloni e Nívea Maria, entre tantos outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

