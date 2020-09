Colunistas Notícias da tv

Por Flávio Ricco | 23 de setembro de 2020

A Globo vai apostar forte na estreia de Larissa Manoela em “Além da Ilusão”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Estreia da Mariana Godoy foi regulamentar e sem surpresas

Segunda-feira, na estreia da Mariana Godoy, o programa teve troca de beijos e abraços. Foi dito que todos fizeram teste da Covid, mas será que fizeram mesmo?

Só um detalhe: bom exemplo também conta.

A festinha num bar, organizada para comemorar e assistir à estreia, foi cancelada na última hora. Ainda bem. Até porque, depois das 22h, não é permitido o funcionamento de estabelecimentos do gênero.

Sobre o programa, o “Melhor Agora” é simplesinho, mais do mesmo, mas teve momentos interessantes. Bem sacada as presenças de um Dj, Gasparian, e da bartender, Bianca Perrilo, além da cantora Yasmin Santos. E uma matéria com Éric Jacquin, que em se tratando de qualquer programa da Band, não poderia faltar.

Sobre os convidados, tudo bem o Ronnie Von, mas Cátia Fonseca, na mesma segunda, já tinha feito, de manhã, a estreia do Edu Guedes e, à tarde, o programa dela.

Passou a impressão da lei do menor esforço. Deu 1,14.

TV Tudo

Volta certa

A Globo já confirma a volta do “Mais Você”, da Ana Maria Braga, no dia 5 de outubro.

No ar, das 9h30 às 10h15.

A propósito

O “Roda Viva” da Cultura, na segunda feira, teve a Ana Maria Braga como convidada.

Não foi a primeira vez dela no programa, mas várias perguntas se repetiram, algumas sobre temas já colocados em edições muito recentes.

Luz em cima

A Globo vai apostar forte na estreia de Larissa Manoela em “Além da ilusão”, novela de época, escrita por Alessandra Poggi com direção de Pedro Vasconcellos.

Serão dois papéis importantes na mesma novela, fila das 18h, mas que ainda não tem seu início de gravações definido.

Cuidados necessários

“Gênesis”, próxima produção bíblica da Record, teve os seus 150 capítulos escritos por Camilo Pellegrini, Ecila Pedroso, Marcos Ferraz e demais roteiristas.

Agora, às vésperas de reiniciar as gravações, algumas adaptações serão necessárias para atender os protocolos de segurança.

Assanhamento

Desde o momento em que a não renovação de contrato de Roberto Cabrini com o SBT foi anunciada, a Band se mostrou interessada.

Alguns dos seus diretores, como Antonio Zimmerle e Caio Carvalho, têm muita simpatia por ele. Cabrini, que já passou pela casa, também conta com a amizade do dono Johnny Saad.

Saída estratégica

Para evitar cortes de autores conhecidos, fora do ar e com contrato no fim, uma solução na Globo foi colocar esse pessoal em supervisão de novelas e séries.

Já são vários casos. Ficar parado, hoje, é um enorme risco.

Gato no telhado

Para a coluna, a Globo informou que Susana Vieira continua contratada.

Porém, fontes garantem que isso pode mudar já no início de 2021, e que a atriz está muito atenta a isso.

C´est fini

Em comemoração aos seus 25 anos, a Warner Channel segue com uma programação especial e vai mostrar, sábado, os 25 pilotos de suas séries mais conhecidas.

Serão relembrados, a partir das 7h, como tudo começou para “Smallville”, “Um Maluco no Pedaço”, “ER”, “The OC”, “Animaniacs”, “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Riverdale”, entre outras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

