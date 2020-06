Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 15 de junho de 2020

Luiz Carlos Júnior, narrador do SporTV. (Foto: Reprodução/Instagram)

Volta do futebol na TV também será com protocolos e muitos cuidados

Na última semana, virtualmente, narradores e comentaristas do SporTV se reuniram com Joana Thimoteo – diretora de Eventos – e George Guilherme – gerente de futebol na área de Eventos. Encontros separados, no Rio e São Paulo, para tratar da volta do futebol.

A ideia é começar as transmissões com o menor número de pessoas possível. Assim, narração será via off tube e só haverá um repórter no estádio.

Jogos que até antes da pandemia eram feitos por 15 câmeras terão 11; os que tinham 11, terão 8; os que tinham 8 terão 5…, tudo para reduzir o número de pessoas.

No momento do retorno, a empresa deixará os profissionais que estão em grupos de risco da Covid-19, tomarem a decisão se querem ou não voltar. Isso ficará a critério de cada um.

E outras reuniões ainda irão acontecer no decorrer dos próximos dias para tratar das adaptações, entre as principais, um estudo sobre a possibilidade dos jogos sem público. O que será feito para torná-los mais agradáveis para a audiência – posição de câmeras, áudio ambiente etc.

A ordem é deixar tudo organizado desde já.

TV Tudo

Novo BandNews

O BandNews TV, a partir desta segunda-feira, dentro das suas possibilidades, pretende aumentar a participação na disputa entre os principais canais de jornalismo.

O trabalho planejado ao longo desses últimos dias será, a partir de hoje, colocado em prática.

Trabalho forte

Entre pacote gráfico, novas duplas de apresentadores, cenários e formas mais dinâmicas de tratar a notícia, tudo isso foi pensado pela direção do BandNews.

O ensaio final aconteceu no último domingo.

Plano de retomada

Na última sexta-feira, o SBT passou a discutir, com vários setores, o plano de retomada de todos os funcionários. Já existe um resultado desse trabalho e o próximo passo será aplicá-lo na prática.

Em função dos problemas provocados pelo novo coronavírus, os profissionais voltarão aos poucos e seguindo protocolos de segurança, incluindo comportamento.

Extintor

Ao contrário do que muita gente imagina, o ator português José Condessa não fechou as portas na Globo, após deixar o elenco de “Salve-se Quem Puder” e arrumar um tremendo problema para a equipe.

Esse papo de “nunca mais” é improcedente. Futuramente, quando os ânimos se acalmarem, as partes voltarão a conversar.

Definido

Chegou-se a cogitar a possibilidade de um outro ator assumir o personagem de Condessa, Juan, mas isso não ganhou força. Vale lembrar que em “Império”, de Aguinaldo Silva, funcionou muito bem.

Na ocasião, por uma questão médica, Marjorie Estiano substituiu Drica Moraes. Agora, porém, decidiu-se que entrará na trama Rodrigo Simas, para disputar Juliana Paiva com seu irmão, Felipe.

TV paga

Hoje, a partir das 19h, no Gloob, acontece a estreia da 13ª temporada de “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”. Que marcara a chegada de um novo detetive, Max, interpretado por Samuel Minervino, além de um vilão disfarçado de garçom boa gente, papel de Tadeu Melo.

Cuidados

Até em função do momento atual, Maisa Silva não participará mais de externas para o seu programa dos sábados no SBT.

O quadro, “Motora”, em que fazia entrevistas dentro de um carro, movimentava vários profissionais.

Como fica

A partir de agora, além dos trabalhos normais em estúdio no SBT, Maisa será mais explorada em gravações na sua própria casa.

Um ingrediente para esquentar o formato do programa.

C’est fini

A partir do dia 22, a BandNews FM passará a ser a primeira rádio com um jornal apresentado, diariamente, dos Estados Unidos. No comando do “BandNews Station”, das 11h às 12h, o jornalista Eduardo Barão, falando de Nova York. No estúdio em São Paulo, Carla Bigatto dividirá os microfones com o correspondente. O jornal terá ainda participação de outros estados e um time de colunistas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

