Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 16 de junho de 2020

A atriz Vitória Strada, uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”. (Foto: João Miguel Júnior/Globo)

Em todas as TVs que produzem novelas, uma pergunta vem se tornando frequente, em função da proximidade da retomada de gravações: como vão ficar as cenas de beijos? As regras de distanciamento social irão alterar por completo a rotina das telenovelas, onde o “beijo técnico” está incluído.

Aguinaldo Silva não consegue imaginar uma coisa separada da outra: “Então é bom inventar outro nome para o gênero, porque, sem beijo, não pode mais ser chamado de ‘novela’”.

No último domingo, depois de ser bastante cobrada por fãs, a atriz Vitória Strada, uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, repassou a questão para o autor Daniel Ortiz, que disse estar estudando “possibilidades” para essa situação, quase uma exigência em folhetins.

Os protocolos de segurança, avisou, ainda estão sendo fechados.

Mesmo assunto

Vitória Strada revelou que foi cobrada até por sua sogra, a mãe da também atriz Marcella Ricca: “Então você não vai poder beijar o gostoso do Thiago Fragoso?!”.

No retorno aos sets de gravações, os atores deverão obedecer a uma certa distância e também os cinegrafistas. Será o novo normal.

Anote

A estreia da nova temporada do “Top Chef Brasil”, do Felipe Bronze, na Record, está confirmada para 15 de julho. Já tem muita coisa pronta.

As gravações, na GGP, serão retomadas no dia 25 do mesmo mês.

Vida normal

Acabou o home-office da equipe comercial da Band. Expediente normal.

Além de outros setores, o mesmo deverá acontecer com algumas produções no decorrer dos próximos dias.

Jogo errado

A propósito, a Band, domingo, reprisou Vasco e Palmeiras, pela Copa Mercosul 2.000 para todo Brasil menos Amazonas, onde o time carioca tem a segunda maior torcida.

Lá, por alguma razão inexplicável, foi exibido Manaus x Brusque pelo título da quarta divisão nacional do ano passado. E o que é pior, o Manaus perdeu.

Live junina

A Globo está anunciando uma próxima “live”, agora para o dia 27, um sábado, depois da novela “Fina Estampa”.

O que pretende ser uma festa junina, com apresentação de Thaynara OG, Whindersson Nunes e Fabiana Karla. Musicais com Fernando e Sorocaba e Matheus & Kauan.

Recuperada

Luciana Gimenez voltou ontem à Rede TV!, após uma semana afastada por causa de uma operação no ombro.

E já retomou os trabalhos dos programas “Superpop” e “Luciana By Night”, que seguem sem plateia.

Tem que esperar

Bruno Gagliasso ainda não sabe quando serão disparados os dois projetos fechados, como ator e produtor, com a Netflix.

Os acertos aconteceram muito antes da pandemia, após interromper um vínculo de 18 anos com a Globo. No melhor dos cenários, só no final do ano.

Esvaziamento

Não foi por falta de aviso: no parte, reparte com a ESPN, o canal Fox Sports já ficou com a pior parte.

Ontem, por determinação da dona Disney, para não prejudicar o “SportsCenter”, as três edições do “Central Fox” já foram retiradas do ar. E a falta de cuidado é tamanha, que nesta mesma segunda-feira, 10h da noite, foi ao ar o programa “Bom Dia Fox”.

Novo programa

Depois de anunciar sua volta para o YouTube, o novo programa da influenciadora e empresária Bianca Andrade, que esteve no “BBB”, já tem nome e data de estreia.

“Boca a Boca” começa no dia 23 de junho, ao vivo, a partir de 21h. Semanal, todas às terças-feiras, vai contar com convidados e diferentes quadros. Na estreia, Pabllo Vittar.

C´est fini

Silvio Santos já mexeu na programação do SBT em quase todos os dias e horários. Faltava só o domingo. Agora não falta mais.

Só que não deu muito certo a troca do “Chaves” pelo “Triturando”. A audiência, que antes chegava a 5, até 6 pontos, caiu para 3.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

