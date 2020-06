Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Adriana Araújo, apresentadora do “Jornal da Record". (Foto: Edu Moraes/Divulgação)

TV fica mais jovem e presença do jornalismo é fortalecida

Os números comprovam um fortalecimento importante no consumo da TV aberta nesses últimos meses. O aumento no número de aparelhos ligados chegou a 17% na média nacional, com tempo de dedicação diária de 7h32, e crescimento de 20% em relação aos últimos meses de 2019 e começo deste ano.

E uma distribuição bem proporcional entre as mais diferentes faixas de público, com destaque para os telespectadores entre 12 e 17 anos, com 21%, e 35 a 49, 22%.

Estável em todas as classes, a TV também está mais jovem, com interesse ainda maior pelo jornalismo.

Exemplo, a praça de São Paulo, na noite de segunda-feira, os principais telejornais foram as melhores audiências de todas as TVs: “Jornal da Band” (6), “Jornal da Record” (8), “SBT Brasil” (6) e “Jornal Nacional” (31).

Um resultado que já de algum tempo se repete todos os dias.

TV Tudo

Parou por aí

Foi muito mal de audiência a “live” de Claudia Leitte, domingo, na Band.

Apresentada a partir das 13h, fechou com 0,8 de média. A do Péricles, que seria a próxima, já foi cancelada.

A propósito

Simone e Simaria programam para o dia 27, uma “live” especial de São João com participação de seus familiares.

Em relação à sequência do “The Voice Kids”, elas continuam aguardando uma comunicação da Globo. Não existe qualquer previsão para a volta do programa às tardes de domingo.

Manhã inteira

A programação da Globo decidiu estender a duração do “É de Casa”. A partir do próximo sábado será levado ao ar das 6h50 às 12h.

Esperando

Day Mesquita, a exemplo dos demais atores, aguarda instruções da Record para gravar as últimas semanas da novela “Amor sem Igual”.

Faltam poucos capítulos. Enquanto isso, Day marca presença na edição especial de “Jesus”.

Ensaiando a volta

Se tudo correr como se espera, dia 26, Luciano Huck volta a gravar nos estúdios da Globo, fechados desde o início da pandemia.

Por enquanto, só cabeças e ações de merchandising.

Porém…

Com base nos mesmos estudos, já existe a possibilidade de as gravações do “Caldeirão” voltarem no dia 8 de julho, com o quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”.

Convidados no estúdio e plateia virtual, mas interagindo com o apresentador.

Choque de realidade

A paralisação do futebol, provocada pela covid-19, foi “um choque de realidade para a profissão”. Declaração da jornalista Ana Thaís Matos, da Globo/SporTV.

Segundo ela, os profissionais do meio esportivo foram obrigados a se reinventar, sair da zona de conforto. Sem o contato diário, a comentarista voltou inclusive a apurar notícia.

Flexibilização

O uso de máscaras foi adotado pelos repórteres de todas as emissoras.

Além do necessário cuidado, o bom exemplo. Mas sem exageros. Nem 8, nem 80. Quando estiverem sozinhos, sem ninguém perto, não precisa.

E aí?

Sai ou não o prometido programa da Gabriela Prioli na CNN Brasil?

Há um projeto em estudos, mas parece que ainda existem sérias complicações. Desde cenário a figurino, a informação é que ela ainda não concordou com nada. Está estranho.

C´est fini

Manu Gavassi, ex-“BBB”, não está a caminho da novela “Salve-se Quem Puder”, ao contrário do que anda sendo especulado por aí. Em nenhum momento houve convite nesse sentido após sua saída da casa. Garantidos, para a nova fase, apenas Babu Santana e Rodrigo Simas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas