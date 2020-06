Colunistas COB contra racismo

Por Leandro Mazzini | 17 de junho de 2020

O governador do DF, Ibaneis Rocha, subiu na cotação do MDB pela posição firme contra a baderna dos 300 do Brasil. (Foto: Agência Brasília)

Na expectativa para os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, os atletas brasileiros entraram numa rotina de cidadania, além dos treinos. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) prepara programa de ações de enfrentamento ao racismo no esporte. A partir de julho, a entidade organiza rodas de conversa e palestras sobre o tema. Para 2021, está prevista a realização de curso gratuito para todas as modalidades para reflexão e debate, a fim de prevenir e superar desigualdades. O projeto surge na esteira do sucesso do Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, que obteve adesão de mais de 800 atletas e total de 3 mil inscritos.

Farra

No próximo dia 3 de julho completam-se 13 anos da apresentação da PEC 55, que morreu em alguma gaveta do Senado, proposta por Eduardo Suplicy (PT). Acabava com a figura do senador suplente sem voto, e obrigava votação para o substituto.

Aqui, não!

Maior expoente do MDB com mandato no País, o governador do DF, Ibaneis Rocha, subiu na cotação do partido pela posição firme contra a baderna dos 300 do Brasil.

Hereditário

Henrique Abi-Ackel, 38, neto do ex-ministro da Justiça Ibrahim, sobrinho do deputado Paulinho (PSDB), é o novo desembargador do TJMG, nomeado pelo Governador Zema.

A ferro…

Apoiador de primeira hora da criação do Aliança para o Brasil (APB), partido que pode acolher o presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de reeleição, o advogado Luís Felipe Belmonte não sentiu qualquer simpatia por parte dos policiais federais que cumpriram mandado de busca e apreensão em sua casa ontem de manhã.

… e fogo

Enquanto o caseiro tentava acordar o patrão, os policiais gritaram que iriam arrombar o portão e não foram sensíveis ao pedido do casal de que esperassem acordar os filhos, de dois e quatro anos de idade. Jurista experiente, Belmonte analisa com calma tudo o que aconteceu em casa durante a operação.

Zzzzz…

Aliás, após a operação, grande grupo de advogados pressionou a seccional do DF e o Conselho Federal da OAB a se posicionarem sobre as buscas na casa de Belmonete. Até o fechamento da Coluna, não havia uma nota.

Faria Tur

Provável que a ABIN, que levanta a ficha de potenciais ministros, tenha alertado ao presidente Bolsonaro: Em 2009, Fábio Faria, futuro ministro das Comunicações, foi flagrado viajando com a então namorada Adriane Galisteu, e a sogra, para os Estados Unidos com dinheiro da verba indenizatória da Câmara dos Deputados.

A todo vapor

Quem fidelizou o cliente antes da crise da saúde, saiu na frente. Franquia de fast food no Terraço Shopping (DF) fatura até R$ 4 mil por dia só com delivery e não demitiu.

Conab Pet

A CONAB faz leilão curioso na segunda (22). Serão oferecidas, a bom preço, 29,8 toneladas de ração para gatos e cães, apreendidas em operações policiais. Na validade.

Esperançoso

Direto do asilo na Europa, em entrevista ao canal da Coluna no Youtube, o ex-delegado federal Protógenes Queiroz (que já foi um dos heróis nacionais, a exemplo de Joaquim Barbosa e Sérgio Moro) diz acreditar que terá anistia para reverter sua demissão da PF. Aponta perseguição política, e confia em projeto de lei com apoio da base de Bolsonaro no Congresso Nacional.

Mãos ao alto!

No papo em vídeo, Protógenes revelou bastidores de operações importantes que acompanhou ou liderou, como o cerco ao ex-deputado ‘serrador’ Hidelbrando Pascoal, e ao magnata Boris Berezovsky, numa abordagem cinematográfica num aeroporto, driblando e neutralizando seus seguranças egressos do Mossad, Legião Francesa e CIA.

