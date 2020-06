Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 22 de junho de 2020

Sábado que vem, irá ao ar a participação que Henri Castelli fez em “Totalmente Demais” como ele mesmo. (Foto: Divulgação)

SBT analisa voltar com Silvio Santos e “A Praça É nossa” virtualmente

Aos poucos, alguns programas começam a retomar as suas atividades, entre produção e gravações, observando cuidados e buscando se adaptar a uma realidade desconhecida por todos. Nada, pelo menos neste primeiro momento, está sendo igual ao que sempre foi.

No entanto, dois casos em especial e ambos do SBT chamam mais atenção: como promover as voltas de Silvio Santos e de “A Praça é Nossa”, considerando o que representam como resultados de audiência?

Não há nada, por enquanto, decidido em relação a eles, porém algumas formas estão sendo estudadas para que, em breve, tanto um quanto o outro possam voltar com conteúdos inéditos.

Por exemplo, para a “Praça” pensou-se até, em vez do estúdio, usar os jardins da Anhanguera para diminuir a zona de contato. Mas essa é uma hipótese que também não deve prevalecer. A maior possibilidade continua sendo o campo digital.

É por aí e só por aí que, em breve, os dois programas têm possibilidades de apresentar novidades.

TV Tudo

Outro lado

A respeito das notas “Ponto 1” e “Ponto 2”, publicadas na última sexta-feira, envolvendo uma disputa dos canais Multishow e Discovery sobre os formatos “Se Sobreviver, Case” e “Largados e Pelados”, a briga por causa das semelhanças ainda não acabou.

Posicionamento

O Discovery procurou a coluna e transmitiu a seguinte informação:

“O processo judicial ainda está em andamento. A Discovery está confiante na proteção do programa Largados e Pelados, produção original de sucesso mundial da Discovery que vem batendo todos os recordes de audiência e preza pela indiscutível qualidade e credibilidade.”

Avançando

Diretor de produção na Globo, Ricardo Waddington participou de mais uma live-reunião com atores da casa na sexta-feira.

Em pauta, a retomada de gravações das novelas e protocolos de segurança.

Boa pergunta

Já existem autores anunciando a inclusão do coronavírus nas suas novelas, entenda-se contemporâneas.

A dúvida é como será: os personagens irão usar máscaras, como recomenda a OMS? Irão manter distanciamento de dois metros?

Cinema na TV

O filme “Maria do Caritó”, em que Lília Cabral vive uma virgem de 50 anos, apresentado ano passado nos cinemas, está na fila para exibição na Globo.

Muito cotado para a grade do primeiro trimestre de 2021.

Bola no chão

Independentemente de qualquer pendenga jurídica, os canais ESPN Brasil e Fox Sports, da mesma dona, Disney, deveriam jogar mais juntos.

E não um tentar diminuir o tamanho do outro, como tem acontecido, com fim de programas e diminuição de tamanho. Mau isso.

Como ele mesmo

Sábado que vem, irá ao ar a participação que Henri Castelli fez em “Totalmente Demais” como ele mesmo. Castelli vive o galã escalado para fazer o editorial romântico com as concorrentes do concurso “Garota Totalmente Demais”. Com Cassandra (Juliana Paiva), o ensaio não dá certo. Mas Eliza (Marina Ruy Barbosa) se destaca na prova e dá beijo cinematográfico no ator.

Primeiro dia

Na noite desta segunda-feira, Christina Lemos estreia como apresentadora titular do “Jornal da Record”.

No impedimento do Celso Freitas, ela passa a dividir a bancada com Sérgio Aguiar.

Próxima do horário

“Malhação – Transformação”, das autoras Priscila Steinman e Márcia Prates, tem 55 capítulos escritos.

O diretor Paulo Silvestrini já definiu todo o elenco e algumas participações especiais, como a de Malvino Salvador. Mas segue o problema de datas de gravações. Talvez comecem em outubro.

C´est fini

O SBT ainda não jogou a toalha em relação ao “Teleton 2020”. Do jeito que sempre foi, mobilizando centenas de pessoas nos dois dias de programa, não poderá mesmo ser realizado, por causa do momento atual.

Porém a emissora estuda um formato diferente, mais enxuto, que ainda necessita de aprovação. No entanto, está tudo indicando que ficará para o ano que vem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

