Por Flávio Ricco | 21 de junho de 2020

Sucesso da carreira de Paolla Oliveira, vivi Guedes foi uma personagem construída em parceria com o autor da novela. (Foto: Globo/Divulgação)

Autores e Atores agora trabalham com linha direta

Existiu um momento, e isso lá no passado, em que os atores só encontravam ou tinham oportunidade de conversar com os autores de novelas nas coletivas com a imprensa ou festas de lançamento. Depois disso, para a maioria, era praticamente impossível qualquer contato. A própria emissora se encarregava de “proteger” os escritores, para que pudessem trabalhar tranquilamente, em suas próprias casas ou em flats, no eixo Rio-São Paulo. Conseguir o telefone de um autor era missão digna de 007. Sugerir mudanças no perfil do personagem, então, mais complicado ainda. Daí, aqueles que tentavam dar o popular jeitinho, introduzir “cacos” sem autorização, eram repreendidos e chegavam até a sumir da trama. “Já matei ator que não falava mais o texto direito…, que tentava colocar intenções dele”, contou Walcyr Carrasco, certa vez. E desapareceu com Claudia Raia – “explodi” a personagem, em outra, “mas não por causa dela”, justificou. Tá bom. Só que os tempos agora são outros e, com certa ajuda da internet e da direção de novela, verifica-se uma maior interação entre os dois lados: ator-autor. Paolla Oliveira declarou inclusive que essa “linha direta” foi fundamental para o sucesso da digital influencer Vivi Guedes em “A Dona do Pedaço”, trabalho também assinado por Walcyr.

TV Tudo

A propósito

Independentemente da quarentena, Paolla Oliveira já havia negociado com a Globo um bom período longe das novelas por causa de seus últimos personagens marcantes.

Para todos os efeitos ela está “dando um tempo”.

Casos diferentes

Oscar Magrini, como Noé, conseguiu encerrar a sua participação em “Gênesis”, antes mesmo da suspensão dos trabalhos por causa da pandemia.

Já Flávio Galvão, Deus, aguarda a retomada de gravações.

Lady Night

O início de gravações da nova temporada do “Lady Night”, com Tatá Werneck, para exibição no Multishow e, depois, Globo, acaba de ser confirmado para agosto.

Uma certeza

Globo e Sony Pictures farão ainda este ano novas gravações da série falada em inglês “O Anjo de Hamburgo”.

Possivelmente a partir de setembro. Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi são os protagonistas.

TV paga

O National Geographic estreia no dia 27, às 21h, o documentário “Love & Bananas”, ou “Elefantes: Em Nome da Liberdade”.

Um trabalho que mostra o outro lado do turismo selvagem, apresentado pela atriz Ashley Bell.

Internet

Acessado em mais de 150 países, de acordo com sua assessoria, o portal Arquivo Lucélia Santos, já com 15 anos, chega agora ao Instagram com fotos de momentos importantes da carreira da atriz.

Lucélia também comemora a volta, em breve, de 4 novelas com sua participação no catálogo do Globoplay: “Água Viva”, “Guerra dos Sexos”, ‘Vereda Tropical” e “Sinhá Moça”.

Novo normal

Por causa das limitações impostas pelo novo coronavírus, a programação de fim de ano das emissoras de TV, sempre recheada de musicais gravados em casas de shows ou estádios, será bem diferente este ano. As que não recorrerem a reprises, certamente investirão em “lives”.

Vai entender

Esse negócio de “live” é uma coisa tão maluca, que há poucos dias, Hariany Almeida (ex-“BBB” e ex-“Fazenda”) era acompanhada por mais de 12 mil pessoas.

E ela lá, fazendo a sua maquiagem, mexendo no cabelo e pedindo para ninguém fazer “pergunta difícil”.

Esquisito

Enquanto isso, “lives” promovidas por autores de novelas, figuras da cultura e de outros segmentos, em muitos casos, não conseguem atrair 50 pessoas. Trata-se de um universo que realmente precisa ser explicado.

Complicado

“Amor de Mãe” voltará ao ar em outubro e ficará aproximadamente um mês e meio no ar. Tudo indica mesmo que não haverá tempo para a Globo emendar em “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo.

Outra reprise parece ser o caminho natural.

Bate-Rebate

· Caso o chef português José Avillez decida não voltar para “Mestre do Sabor”, ano que vem, a tendência é o programa continuar com Rafael Costa e Silva…

· …A Globo, aliás, ainda não confirmou a temporada 2021 do reality…

· …E como “Mestre do Sabor” vai até 23 de julho, o público terá a oportunidade de acompanhar três grandes realities gastronômicos em um determinado período…

· Isso porque o “MasterChef” (Band) entrará no ar em 14 de julho, terça, e o “Top Chef”(Record), no dia 15, quarta.

· Há uma torcida por Stênio Garcia nas novelas da Record.

· Também fora da Globo, um empolgado Miguel Falabella tem dito que vem novidades por aí.

· Marcos Pasquim vai aparecer na série “Home Office”…

· …E contracenando com o autor Carlos Lombardi.

· Trabalho de Tiago Santiago, “Os Mutantes” continua ocupando a vice-liderança no Rio e em São Paulo…

· Aliás, tanto Santiago quanto Alexandre Avancini, diretor de “Mutantes”, decidiram morar nos Estados Unidos.

C’est fini

O chef Edu Guedes está sendo aguardado para este começo de semana na Rede TV!. Se for autorizado pelos médicos, ele atuará mais como apresentador, recebendo convidados no programa das manhãs.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

