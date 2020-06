Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 20 de junho de 2020

Rodrigo Simas, que vai entrar em “Salve-se Quem Puder”, em uma situação de socorro. (Foto: Paulo Belote/TV Globo)

Band inicia gravação do “MasterChef” e agora com um médico infectologista

A Bandeirantes iniciou terça-feira, na sede de São Paulo, as gravações de mais um “MasterChef”, versão amadores. Por causa do atual momento, um protocolo de cuidados foi adotado, com regras de distanciamento e proteção.

No estúdio, só Ana Paula Padrão (foto), os jurados Érick Jacquin, Paola Carosella, Henrique Fogaça e os participantes. Serão 8 cozinheiros diferentes por episódio, disputando duas provas: classificatória e final. Um vencedor por programa.

Todos dentro de um severo controle de segurança.

Estão proibidos, por exemplo, beijos e abraços entre os participantes. Já para a equipe de bastidor, obrigação do uso de máscaras e álcool em gel.

A Band também conta com o trabalho do médico infectologista Jean Gorinchteyn, que auxiliará o pessoal até o encerramento das gravações. A estreia será no dia 14 de julho.

TV Tudo

Novo programa

O canal “BandSports” prepara algumas mudanças na sua grade de programação para julho.

Por exemplo, a estreia do “Viva o Esporte”, das 9h às 10h, com apresentação de Lucilene Caetano já pode ser confirmada.

Não dá

Uma reprise de “Chiquititas” vai substituir “Poliana” a partir do dia 29.

Tudo certo, já com chamadas no ar, mas com alguns ainda protestando, achando que devia ser “Rebelde”. Impossível. O SBT não tem mais os direitos.

Vai rolar a festa

Para esta próxima segunda-feira, em Brasília, está confirmada a inauguração do AgroMais, novo canal agropecuário do Grupo Band.

As providências tomadas já dão a certeza de um grande acontecimento político.

Bola pra frente

Com a certeza que a sua equipe poderá trabalhar com segurança, o diretor Johnny Martins conseguiu retomar nesta semana as gravações do “Esquadrão da Moda”, produção exibida pelo SBT aos sábados.

Trabalhos em estúdio e externas.

Descanso

Na próxima segunda-feira, Ticiane Pinheiro entra em férias no “Hoje em Dia”, da Record. Mas só uma semana. Volta no dia 29.

E, aí, será a vez de Renata Alves, pelo mesmo período, até 3 de julho.

Segredo em cima

“Mal Secreto”, série de suspense de Bruno Mantovani para o Globoplay, também aguarda sinal verde da dramaturgia da Globo para iniciar os seus trabalhos. Direção de Mauro Mendonça Filho.

Mas a exemplo das produtoras internacionais, há uma exigência de sigilo sobre o conteúdo. Entre os escalados, Mateus Solano, Sérgio Guizé e Viviane Araújo.

Marca importante

A quantidade e qualidade das séries espanholas no catálogo da Netflix continuam surpreendendo pelos números e aceitação.

Já são mais de 183 milhões de assinantes em 190 países. “La Casa de Papel”, “Vis a Vis” e “As Telefonistas” são alguns dos seus principais sucessos.

Necessidade de cuidados

Existe uma explicação lógica nessa ordem estabelecida pela Record para a volta das suas novelas.

“Amor Sem Igual”, a primeira, não tem uma produção tão complexa como “Gênesis”, onde existe também a exigência de uma participação bem intensa de figurantes.

C´est fini

Rodrigo Simas, que vai entrar em “Salve-se Quem Puder”, em uma situação de socorro, após o abandono do ator português José Condessa, receberá um trabalho de caracterização bem especial na volta das gravações, prevista para agosto.

A ordem é disfarçar ao máximo a sua semelhança com Felipe Simas, seu irmão na vida real.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

