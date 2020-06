Colunistas Jair Bolsonaro: Governo Federal tem feito sua parte na ajuda aos Estados e municípios

Por Flavio Pereira | 20 de junho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro: Governo Federal tem atendido às necessidades de Estados e municípios. (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem que está tranquilo em relação às ações do governo federal no enfrentamento da epidemia: “o STF determinou que as ações diretas em relação ao covid-19 são de responsabilidade de Estados e municípios. Mesmo assim, o Governo Federal não tem medido esforços no auxílio dos brasileiros desde o início. Lamentavelmente, estes fatos não são mostrados na maior parte da mídia”. Bolsonaro apresentou ontem um balanço mostrando os repasses bilionários de dinheiro e equipamentos para a saúde, diretamente a governadores e prefeitos, que são, por ordem do STF, os únicos gestores do controle sobre o abre e fecha da economia no país. Para o presidente, “lamentavelmente, estes fatos não são mostrados na maior parte da mídia”.

Osmar Terra: “Minha previsão sobre o pico da curva está fechando”

O médico e deputado federal gaúcho Osmar Terra faz duas análises sobre os cenários que coincidem com suas previsões: “o momento em que já diminuem os casos de contágio e mortes nos Estados brasileiros mais afetados pela epidemia e em outros menos afetados, uma parcela da imprensa insiste em manter o medo na população! Epidemia está indo para o fim no Brasil. Pico da curva foi no início de maio (não em julho como previa ex-ministro Mandetta) e o número de internações cai rapidamente desde então. Fechou com minha previsão. Agora que o diretor da OMS disse o mesmo, talvez os catastrofistas acreditem!”

Weintraub e seu estilo inconfundível

O ex-ministro da Educação Abrahan Weintraub, que deve assumir uma diretoria do Banco Mundial, apesar dos vetos de intelectuais esquerdopatas, mandou ontem um recado bem ao seu estilo: “Aviso à tigrada e aos gatos angorás (governador bem docinho). Estou saindo do Brasil o mais rápido possível (poucos dias). NÃO QUERO BRIGAR! Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém, não me provoquem!”.

E arrematou com um recado ao governador de São Paulo, João Doria: “Gov Doria, docinho, que delícia! Pegue as compras dos hospitais de SP e compare com os preços dos hospitais universitários do MEC. Respirador, máscara, álcool gel, pode escolher. Caso tenha um item seu mais barato, uso sapato sem meia e calça apertada sem cueca, para não marcar”.

Expectativa de mudança de bandeiras no RS

O Modelo de Distanciamento Controlado colocado em prática pelo governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul enfrentou turbulências no início da semana, com um princípio de rebelião de prefeitos, inconformados com maiores restrições na economia. A previsão é de que, a partir deste sábado, a nova análise do cenário de propagação do coronavírus no Estado possa levar a novas mudanças. Com polêmicas a vista.

Prefeito Marco Alba diz que “só uma atitude pessoal do governador reverte saída da Mercado Livre”

O prefeito de Gravataí, Marco Alba (MDB), comentou ontem à noite para esta coluna que ainda acredita numa reversão da decisão grupo Mercado Livre, projeto no qual ele dedicou uma delicada costura para trazer para a sua cidade o grande centro de distribuição, um investimento, com movimentação estimada em R$ 450 milhões nos próximos cinco anos. O grupo Mercado Livre recuou e desistiu de instalar-se em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, ao encontrar dificuldades no diálogo com a Secretaria Estadual da Fazenda. Para o prefeito Marco Alba, ainda é possível reverter o quadro. “Com atitude e vontade política. Acho possível sim, mas é preciso uma demonstração de vontade política através de uma atitude pessoal do governador!”.

