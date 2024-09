Colunistas Safety in the work (1) Proteção respiratória no trabalho

Por Luiz Carlos Sanfelice | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em 1970, de diretor de uma Indústria Química altamente perigosa que lidava com Ácido Sulfúrico, Amônia, Cloro e Sulfatos de Cobre e Alumínio, troquei de emprego e fui trabalhar numa Fábrica de Equipamentos de Segurança do Trabalho, no Brasil chamada MSA, subsidiária da Mine Safety Appliances. Co. – USA. Fiz cursos, treinamentos e me graduei como especialista em OSE – Occupational Safety Engineer, com especialização em Proteção Respiratória e Monitoração de Gases Tóxicos e Combustíveis. E, por mais de 40 anos me dediquei ao assunto e, também, dando cursos e palestras em todo Brasil e participando de todos os Congressos sobre o assunto.

Por mais que o Governo e as Empresas do ramo tenham tentado, nestes últimos 50 anos, a quantidade de acidentes tem permanecido em patamares preocupantes. Para se ter uma ideia, entre 2016 e 2022, 15.900 pessoas morreram em acidentes de trabalho no Brasil. (Isso os que foram notificados, pois sabe-se que muitíssimos ficam no “deixa pra lá”, tipo garimpeiros, pequenos negócios e particulares). No período, houve um aumento de 25,4% nos óbitos, passando de 2.265 em 2016 para 2.842 em 2022. Isso de óbitos, sem considerar os milhares de acidentes com perda de braços, pernas, mãos, dedos, olhos e saúde com comprometimento fatal causados por inalação de gases, poeiras, pó de carvão e outros aerodispersóides, que matam ou prejudicam a longo prazo.

Ofereci ao Jornal “O Sul” a oportunidade de através de seu jornal virtual, publicar todo um ciclo de capítulos técnicos informativos, gratuitamente, objetivando alcançar, especialmente, os Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho, nas Empresas, e ajuda-los no conjunto de informações que lhes são uteis no exercício de suas funções em zelar pela preservação da saúde e da integridade física de todos os empregados da empresa onde trabalham. A empresa jornalística “Rede Pampa de Comunicação” através de seu jornal “O Sul”, examinou e aprovou a ideia.

Assim, a partir de hoje e toda sexta-feira, publicarei um Capítulo sobre o assunto, da forma mais acadêmica e didática possível, que juntando todos os capítulos (publicações) formará um manual de técnicas internacionais, mundialmente aceitas e aplicadas.

Nesta Primeira Publicação, vamos informar e dar o nome dos 17 Capítulos que compõe o Curso para que tenham ideia dos assuntos que serão examinados. I – Histórico; II – Composição do Sistema Respiratório Humano; III – Capacidades Pulmonares; IV – Ventilação Alveolar; V – Organização de um Programa de Proteção Respiratória na Empresa; VI – Perigos Respiratórios; VII – Partículas Aerodispersóides; VIII – Contaminantes Gasosos; IX – Concentrações Máximas Permitidas; X – Avaliação dos Perigos Respiratórios; XI – Controle dos Riscos Respiratórios; XII – Seleção dos Equipamentos Apropriados; XIII – Classificação, Tipos e Nomes Corretos dos Equipamentos; XIV – Definição do EPI adequado; XV – Treinamento, Inspeção, Manutenção e Supervisão Médica; XVI – Aparelhos Monitores, Detectores, Coletores e Tomadores de Amostras; XVII – Tabela dos L.I.E., Medidores de mg/m3 e de ppm.

Semanalmente será publicado um Capítulo (ou parte dele) de tal forma que ao final, juntando a publicação de cada semana, teremos um compêndio completo e didático do assunto, capaz de garantir uma informação segura, profissional e adequada a sua empresa, seja ela mecânica, siderúrgica, refinaria, química, petroquímica, de serviço, navegação, aérea ou geradora hidrelétrica, termelétrica ou nuclear.

Luiz Carlos Sanfelice

*lcsanfelice@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/safety-in-the-work-1-protecao-respiratoria-no-trabalho/

Safety in the work (1) Proteção respiratória no trabalho

2024-09-20