Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 27 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Tiago Leifert apresenta o “The Voice Brasil”. (Foto: Paulo Belote)

“The Voice” não terá plateia e presença de familiares é dúvida

Seguem os trabalhos, ainda em home office, para a volta de programas, realities e novelas da Globo, quase tudo paralisado há meses, como parte de várias medidas de prevenção.

Um dos principais da grade, o “The Voice Brasil”, apresentado por Tiago Leifert, com participações de Lulu Santos, Ivete Sangalo, Iza e Michel Teló, ainda não tem o seu desenho inteiramente definido, mas a certeza é que não será mais como antes.

Música sempre combina com público, emoção, abraços, beijos… Só que desta vez, será necessário pular essa parte. Plateia, também, sem chance. Torcida só em casa, assim como não é confirmada a presença de familiares nos bastidores. Quem sabe, alguma estratégia on-line.

Alguma flexibilização poderá existir se até outubro, em seu lançamento, a possibilidade de dispensar alguns desses cuidados passar a existir.

TV Tudo

De um lado…

Record e Globo, na parte que toca o entretenimento, até agora não conseguiram colocar um programa em pé, especialmente os que envolvem participação do público.

Tudo está sendo estudado para que essa volta aconteça da melhor maneira possível. De forma segura e cautelosa. A ordem é não correr risco nenhum.

… Mas por outro

Bandeirantes, SBT e Rede TV! já voltaram praticamente com tudo. Devem ter descoberto um caminho, que Record e Globo ainda não conhecem.

E o curioso é que as produtoras independentes também ainda estão proibidas de operar. Tempo ao tempo.

Olha que interessante

As duas principais audiências da Rede TV!, “Encrenca” e “Operação de Risco”, são produções com custo praticamente zero.

Valem-se apenas do conteúdo. Televisão é meio isso.

É hoje

Logo mais, 22h30, na Record, Sabrina Sato vai anunciar o vencedor do “Made in Japão”, aquele que vai levar o prêmio de 500 mil reais.

Ao vivo. E isso se cercando de todos os cuidados possíveis.

Expectativa

A dramaturgia da Globo não descarta a possibilidade de “A Morte Pode Esperar”, de Mauro Wilson, estrear ainda este ano no lugar de “Salve-se Quem Puder”.

O texto está bem adiantado e a escalação quase completa. Só depende do início da produção.

Mais para frente

São grandes as possibilidades de a Band não estrear em julho a reprise de “Floribella”. A novela, que tem Juliana Silveira como protagonista, só deverá entrar no ar entre agosto e setembro.

No momento, está em exibição a portuguesa “Ouro Verde”.

Briga boa

Assim como em outras tantas capitais do país, também em Porto Alegre a audiência na hora do almoço está sendo disputada ponto a ponto.

Samuel Vettori, ex-RBS, com apenas 17 dias de programa, na quinta-feira, colocou o “Balanço Geral” na liderança por alguns minutos. Foi o melhor resultado do programa desde 29 de janeiro.

Maratona

Apesar de a direção da CNN Brasil entender que, agora, acertou a mão na dupla de apresentadores de seus programas, sempre é bom esperar um pouquinho mais.

Sabe-se inclusive que as frequentes mudanças vinham irritando todos eles.

Tem nome

Com a volta confirmada de mais uma temporada de “Sob Pressão”, entre 2021 e 2022, Marjorie Estiano colocou na conta da equipe, liderada por Andrucha Waddington, a razão do sucesso do programa.

E também não poupou elogios ao companheiro Júlio Andrade: “você fica perplexo com o trabalho dele”.

C´est fini

Homero Salles desenhou uma nova grade para a Rede TV!, inclusive já aprovada pelos acionistas Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

A pandemia acabou retardando o seu lançamento. As mudanças planejadas serão colocadas em prática oportunamente. Segundo se informa, a ideia é dar uma revirada geral.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas