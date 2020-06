Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 28 de junho de 2020

Ticiane Pinheiro também investe no YouTube. (Foto: Divulgação)

Pandemia dificulta situação dos figurantes

São Paulo e Rio de Janeiro, hoje entre as que mais registram casos e mortes por Covid-19, historicamente também são as praças que mais oferecem oportunidades de trabalho para os profissionais da figuração. Além das grandes emissoras de televisão, como Record, SBT e Globo, que utilizam esta mão de obra em diversos produtos, há também produtoras independentes, para filmes e comerciais, e, mais recentemente, streaming.

Só como detalhe, a novela “Os Dez Mandamentos” chegou a movimentar os mesmos 300 figurantes, durante uma semana, nas suas gravações para não ter problema na continuação.

Porém, com a pandemia do novo coronavírus, centenas de profissionais ficaram impossibilitados de trabalhar e não há qualquer previsão de volta. E são extremamente necessários.

E quando for possível esse retorno, já se sabe que as regras serão outras, para evitar riscos de contaminação. Os veículos, forçosamente, terão que reduzir o número de figurantes e até recorrer à computação gráfica para multiplicá-los em cena.

A situação, como se constata, não é nada animadora, como também não é para as agências que os indicam. Muitas quebraram durante a pandemia.

TV Tudo

Torcida

Antes de o diretor Vildomar Batista acertar para o “Aqui na Band”, ele tinha uma ideia de programa com Lívia Andrade no SBT. Sua equipe torce para que isso possa ser retomado agora.

A produtora de Vildomar também é responsável pelos programas de fim de ano do craque Neymar na emissora de Silvio Santos.

Fim de ano

A CNN Brasil começou a trabalhar na retrospectiva de fim de ano, que não deixará de fora sua chegada ao País e destacará ainda seus contratados.

Só que alguns nem ficaram muito tempo por lá, como é o caso de Reinaldo Gottino, novamente à frente do “Balanço Geral”.

Barbas de molho

E se a segunda temporada de “Salve-se Quem Puder” não voltar este ano e a Globo colocar outra reprise depois de “Totalmente Demais”?

Isso poderia mudar muita coisa, quem sabe, até o retorno do português José Condessa (caso mais complicado) e de Sabrina Petraglia, que está grávida. Por enquanto, tudo não passa de uma remota possibilidade.

Digital

Além da jornada no “Hoje em Dia” e no reality “Troca de Esposas”, Ticiane Pinheiro também investe no YouTube.

E estreia sexta-feira, dia 3, a série “Elas Que Lutam – Mulheres Empreendedoras”, com 8 episódios, semanalmente.

Foi bem

A volta de Bianca Andrade para o YouTube foi bem recebida.

O programa novo da influenciadora, “Boca a Boca”, ultrapassou meio milhão de acessos em menos de 24 horas e está entre os mais acessados da plataforma.

Exagero

São tantos os nomes de apresentadores comentados para a programação da Band, que daria para encher a grade.

Alguns inclusive com possibilidade zero, como é o caso de César Tralli, cada vez mais prestigiado no Grupo Globo.

C´est fini

Nos últimos anos, a Globo sempre manteve sob contrato os finalistas do “BBB”. Após o encerramento do programa, eles ficavam vinculados até janeiro. Só que isso mudou! A cantora e atriz Manu Gavassi, terceira colocada este ano, por exemplo, está livre, leve e solta. Não tem contrato, como informa a assessoria da emissora. Já Babu, Rafa e Thelma, foram chamados para outros produtos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

