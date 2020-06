Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 29 de junho de 2020

A Globo, e não o Globoplay, está negociando com Benedito Ruy Barbosa (foto) a compra dos direitos de “Pantanal”. (Foto: João Miguel Júnior/Divulgação)

TV está ainda mais presente na vida de todos

Mesmo com algumas medidas de flexibilização colocadas em prática e um número menor de pessoas em casa, os resultados da TV aberta e fechada continuam muito bons.

Em maio, o crescimento foi de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado e com registros dos mais interessantes.

Por exemplo: considerando as 15 praças do PNT, a maior alta foi na região metropolitana de Campinas com 30%. Manaus, por sua vez, teve o menor número, muito em função do colapso no seu sistema de saúde.

São Paulo e Rio também tiveram aumentos bem significativos, 15% e 18%, respectivamente.

Assim como em todas as regiões foi maior o tempo à frente da televisão, considerando o mesmo período de 2019: 6h18 nos canais abertos e 7h32 na TV paga.

Por aí, uma outra curiosidade: segundo a mesma medição do Kantar/Ibope, o carioca foi o que mais assistiu televisão, com 8h35.

Números que não deixam qualquer dúvida da televisão ainda mais presente na vida de todos.

É oficial

A Globo, e não o Globoplay, está negociando com Benedito Ruy Barbosa (foto) a compra dos direitos de “Pantanal”, produzida pela falecida TV Manchete.

A informação é que o negócio está bem avançado. Benedito se aposentou das novelas, mas a filha Edmara e o neto Bruno Luperi continuam contratados da Globo.

De um lado…

Dia desses, e isso por aqui chegou a ser abordado, Rachel Sheherazade usou as redes sociais para um esclarecimento sobre a sua situação no SBT.

Disse que estava cumprindo seu contrato normalmente e assim será até o último dia, em outubro. Nada assegurando sobre o futuro.

… E de outro

Difícil saber se existe alguma relação, mas o fato é que já de alguns dias a direção do SBT tem analisado o mercado, buscando um novo nome para apresentação dos seus telejornais.

E com alvo bem definido: tem que ser uma mulher.

Por sua vez

Franz Vacek, superintendente de Jornalismo da Rede TV!, também está em busca de uma nova apresentadora para o lugar de Mariana Godoy.

Carla Vilhena foi procurada e Fabiana Scaranzi também.

Dia D

Familiares e amigos muito próximos têm insistido com José Luiz Datena para que ele desista de qualquer candidatura, tanto agora nas eleições municipais ou como em qualquer outra no futuro.

Parece que ele está perto de ser convencido.

Chama atenção

É impressionante o desempenho da novela “Escrava Isaura” em sua nova reprise. A média, na semana passada, de segunda a quinta, foi 8,25. Record em segundo lugar direto.

Atrás da Globo (13), mas bem à frente do SBT (3,25). Dados da Grande São Paulo.

E mais

“Isaura”, em abril, deu 7,7. Depois, em maio, 8,0, e até agora, em junho, está com 8,3.

Números de São Paulo.

C´est fini

Os filmes brasileiros, que tradicionalmente já encontram muitos problemas para ocupar salas de cinema no País, terão mais dificuldades pela frente, quando as coisas voltarem à normalidade.

Tudo porque há uma fila enorme de “filmes represados” por todas as distribuidoras esperando momento de exibição. A grande maioria, de fora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

