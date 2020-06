Colunistas Jair Bolsonaro acabou com a transposição do dinheiro das obras do Velho Chico e irritou coronéis do Nordeste

Por Flavio Pereira | 29 de junho de 2020

Jair Bolsonaro: "Esta novela está chegando ao fim", na última sexta-feira, no Ceará. (Foto: Alan Santos/PR)

Como era previsto, a inauguração da transposição do Rio São Francisco na divisa de Pernambuco, levando água ao Ceará, não mereceu manchetes destacadas na imprensa nacional. Ao concluir em 500 dias uma etapa da obra protelada há vinte anos, Jair Bolsonaro acabou com a maior transposição que acontecia nos bastidores: o desvio de verbas da obra que, orçada no começo em R$ 4,5 bilhões, já custou aos cofres públicos R$ 12 bilhões.

Coronéis do Nordeste em pânico: Acabou a troca de votos por carros-pipa!

Jair Bolsonaro irritou os coronéis do Nordeste. Acabou com a desumana troca de votos por carros-pipa, um grande negócio para governadores e prefeitos do Nordeste, o que além de votos, lhes rendia dividendos da contratação do serviço. Isso vinha mantendo ao longo de décadas, o poder político dos chamados coronéis do Nordeste sobre a população sofrida da região.

Defensores da democracia…

O governador gaúcho Eduardo Leite participou, na sexta-feira, do chamado ato virtual, uma live em defesa da democracia. Esteve ao lado de personagens conhecidos da política brasileira como Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL), Jandira Feghalli, Glenn Greenwald e os governadores Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, Camilo Santana (PT), do Ceará, que como todos sabem, defendem a democracia. O ato foi definido como um marco de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Leite, eleitor de Bolsonaro

No entanto, no sábado, a turma do GloboNews ficou surpresa com a “revelação” feita pelo governador gaúcho Eduardo Leite. Ele disse ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Com essa, Leite corre o risco de ser riscado das próximas pautas engajadas do GloboNews.

Carlos Alberto Decotelli é mesmo negro?

Continua a devassa na vida do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, buscando enfraquecer sua legitimidade no posto. Este massacre é uma forma sutil de racismo colocada em prática pelo jornalismo de esquerda. O próximo passo dessa imprensa, será investigar a possibilidade de Decotelli ter nascido branco, e ter se submetido a um processo inverso ao que se submeteu o popstar Michael Jackson.

Morte de CNPJs anunciada

Se dependerem da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, que reúne todos os municípios da região, os empreendedores já podem pedir o atestado de óbito dos seus CNPJs. A presidente da entidade, prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferreti (PT), decidiu em nome de toda a região, não recorrer contra a bandeira vermelha, que indica risco alto, e mantém medidas restritivas nas atividades econômicas. No entanto, como a prefeita preside, mas não lidera a Grampal, alguns prefeitos recorreram da medida junto ao governo do Estado.

Isolamento e distanciamento não mudam trajetória do vírus

Comprovando que o vírus não respeita lockdown, distanciamento, quarentena ou confinamento, mesmo com estas medidas adotadas por governadores e prefeitos, as mortes somam agora mais de 57 mil e, lamentavelmente, continuam acontecendo. Para efeito de comparação, o médico e deputado federal Osmar Terra traz uma nova avaliação atual da situação dos EUA: “Muito interessante!! Nem todos Estados americanos fizeram quarentena e lockdown. Seis Estados optaram por enfrentar a pandemia sem fechar o comércio e trancar as pessoas em casa. Os seis tiveram resultado muito melhor que seus vizinhos que fecharam tudo!”.

