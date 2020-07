Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 3 de julho de 2020

Gyselle Soares, vice-campeã do “BBB8”, após comandar o “Circuito de Lives”, agora vai apresentar o musical “Verão Piauí” na TV Antena 10, afiliada da Rede Record, no Nordeste. (Foto: Divulgação)

No dia 15 próximo, às 22h30, a Record estreia a segunda temporada do “Top Chef Brasil”, com apresentação de Felipe Bronze. Diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli falou à coluna sobre os protocolos de segurança que serão adotados no programa.

“Os participantes passarão por uma bateria de testes e ficarão isolados num hotel antes da entrada no estúdio do ‘Top Chef’. Toda a equipe será transportada de casa em carros individuais e haverá um protocolo rígido de higienização e troca de máscaras”, explica Carelli.

O diretor informa também que em cada uma das áreas e departamentos da produção, haverá espaços maiores em que uns irão guardar distância bem segura em relação aos outros.

No próximo dia 25 terão início as gravações do sexto episódio. Os outros 5 foram realizados antes da pandemia, “e deixaremos claro que houve a interrupção e que a partir de agora todos os cuidados estão sendo tomados. Na essência, a disputa, as provas, e a dinâmica do programa continuam as mesmas”, avisa o diretor. As gravações devem seguir até o começo de setembro.

TV Tudo

Em cima disso

Em relação aos participantes de “A Fazenda”, que também funciona sob a sua responsabilidade, Carelli não abre de jeito nenhum. Nem adianta insistir.

Mas é certo que a lista já está praticamente fechada e se tudo correr como se espera, os 20 escolhidos e mais 4 reservas, serão confinados a partir da segunda quinzena de agosto. Estreia em setembro.

A definir

Tudo caminha para que a faixa das 18h da Globo, ocupada por “Novo Mundo”, ganhe uma outra reprise, considerando que não haverá tempo para a estreia de “Nos Tempos do Imperador”.

Internamente, há uma torcida por “Lado a Lado”, de 2012, protagonizada por Lázaro Ramos e Camila Pitanga.

Líder no horário

“Jesus”, da Record, exibida no horário nobre, foi a atração mais assistida na TV argentina durante 100 dias de quarentena obrigatória.

Ganhou das novelas de lá, dos realities, telejornais e de “Avenida Brasil”.

Confiante

Já existe uma intenção de retomar os trabalhos da série “Mal Secreto”, do Globoplay, escrita por Bráulio Mantovani, no começo de agosto.

A favor, o fato de reunir poucos personagens e equipe enxuta. No elenco, entre os principais, Sérgio Guizé, Giulia Gam e Viviane Araújo.

Filho do Zico

Junior Coimbra está com um programa no YouTube chamado “Rap 77”, que sempre apresenta atrações bem interessantes, daqui e de fora.

E já com uma longa relação de entrevistados, entre eles, Fagner, Paolo Rossi, Giovanna Antonelli, Thiago Lacerda, Junior, Juan, Evandro Mesquita e Cid Moreira.

Indefinição

As reuniões de produção estão acontecendo, assim como estudos de todas as possibilidades, mas ainda não há uma definição sobre a nova temporada do “Lady Night”.

São muitas as complicações, a começar pela obrigatoriedade da plateia.

Mesmo caso

Fábio Porchat também está na espera, ainda sem poder reiniciar as gravações do “Que História É Essa, Porchat?”.

É uma situação muito semelhante ao do “Lady Night”. Não tem como voltar com o programa agora, seguindo o mesmo modelo do passado.

Estreia

Gyselle Soares, vice-campeã do “BBB8”, após comandar o “Circuito de Lives”, agora vai apresentar o musical “Verão Piauí” na TV Antena 10, afiliada da Rede Record, no Nordeste.

Estreia neste sábado, a partir das 12h, ao vivo.

Só o Babu

De todos os nomes comentados para a segunda fase de “Salve-se Quem Puder”, apenas o de Babu Santana, como um policial federal está bem encaminhado.

Os demais, não.

Essa é boa

Anúncio do SBT: “Buscamos um profissional (Produtor de Reportagem), para integrar um novo projeto, com foco na produção de conteúdo jornalístico online, cobrindo fatos políticos e econômicos que mexem com a vida das pessoas, do país e do mundo”.

E termina: entre outras exigências, “trabalhar bem sob pressão”.

C´est fini

A pandemia também levou a Globo a paralisar os estudos que existiam sobre lançamentos de novos programas na área do humor.

Alguns projetos já estavam bem avançados. Agora não há mais qualquer previsão sobre nada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

