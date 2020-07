Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 2 de julho de 2020

Vladimir Brichta vive ambientalista em “Amor de Mãe”. (Foto: Victor Pollak)

Sobre a volta das suas novelas, Globo e Record estão pensando da mesma maneira. As datas planejadas para o reinício dos trabalhos, por enquanto, estão mantidas, mas se a pandemia piorar ou até continuar no estágio que está, todas as decisões serão revisadas.

Não tem como agir de outra maneira.

O importante, e também por aí as duas pensam da mesma forma, é não colocar ninguém em risco.

Especialistas em saúde estão, o tempo todo, sendo consultados para que as melhores decisões possam ser tomadas.

Há uma torcida, no universo inteiro e não só na TV, para que a vida volte rapidamente ao normal, porém isso só deve acontecer com absoluta segurança.

Caso não seja possível retornar com as gravações nas datas até aqui estipuladas, tanto Record como Globo terão que apelar para novas reprises.

Verdade é que, certeza, certeza, ninguém tem nenhuma.

TV Tudo

Passo atrás

No SBT, a possibilidade de voltar com as gravações da “Praça”, em agosto, também já deixou de existir.

O programa, convém lembrar, sempre envolve a participação de muitas pessoas. O risco é enorme

Hoje ou amanhã

Na Band, as decisões sobre o lançamento de um novo programa, revista eletrônica, serão tomadas em reunião ainda no dia de hoje, mais tardar, amanhã, sexta-feira.

Além do dono Johnny Saad, irão participar deste encontro os diretores André Aguera, Antonio Zimmerle e Rodolfo Schneider.

Andar da carruagem

São duas as possibilidades: a estreia será confirmada para o dia 13, mesmo não existindo programa nenhum até agora, ou só no segundo semestre, talvez até no começo do ano que vem.

O título “Aqui na Band” deve ser arquivado. Internamente, dizem, não traz boas lembranças.

E o detalhe

Ainda nesta quinta-feira, a Band deve anunciar a contratação de Zeca Camargo.

Está tudo preparado para isso. Cabe esclarecer, no entanto, que essa sua negociação não envolve apenas apresentação de programa.

Impressionado

Tom Cavalcante confessa sua surpresa com a repercussão positiva do público com a reprise do “Show do Tom”, a partir deste sábado, na Record.

“Não esperava tanto”, confessa. Foram milhares de manifestações nas redes sociais.

Meio Chico

Neste seu programa na Record, Tom Cavalcante fez um trabalho muito semelhante ao do Chico Anysio, ao lançar e aproveitar vários humoristas.

A lista é enorme: Tirullipa, Tiririca, Shaolin, Gaga de Ilhéus, Pedro Manso, Robson Bailarino e até Serguei e, hoje deputado, Alexandre Frota.

Especial Luciano

O especial do Luciano do Valle, domingo, a partir das 14h30 na Band, terá apresentação de José Luiz Datena.

Os dois trabalharam juntos por muito tempo. Nada mais justa a sua escolha, como também seria a de Silvio Luiz, até agora esquecido na lista divulgada.

Ouro

O documentário do OFF “Julietti: Uma vida nas montanhas” ganhou ouro na categoria “Deficiência, diversidade, solidariedade” do Deauville Green Awards, um festival francês.

A produção conta a história do casal Juliana Tozzi e Guilherme Simões e a tentativa de estabelecer um recorde mundial: a primeira ascensão de uma pessoa em cadeira de rodas em uma montanha de mais de 6 mil metros de altura.

A história

Juliana Tozzi levava uma vida normal e praticava montanhismo com seu marido, até que uma rara síndrome neurológica tirou a coordenação de seus movimentos.

O documentário tem ainda no currículo a medalha de prata no New York Festivals TV & Film Awards 2020 e os prêmios de melhor filme nacional no Rocky Spirit, tanto na escolha do júri quanto do público.

Nada mudou

Após Renato Aragão anunciar saída da Globo, circularam informações sobre outras possíveis baixas, incluindo Cid Moreira. Procurada terça-feira, a Comunicação da Globo não se manifestou até agora em relação à situação do ex-apresentador do “JN”. Um estranho silêncio.

Porém, a coluna conversou com o consultor Silóe Almeida, que trabalha com o jornalista há mais de 20 anos, e ele garantiu que nada mudou. O vínculo permanece. “Cid é uma marca da Globo”, concluiu Almeida.

C´est fini

Após o encerramento da primeira temporada de “Aruanas”, terça-feira, a Globo já colocou chamadas da segunda, para a programação 2021 da Globoplay.

Destacou as chegadas de Lázaro Ramos e Daniel de Oliveira e, ainda, a sequência de Camila Pitanga no elenco. O episódio de terça foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, Brasil e mundo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

