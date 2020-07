Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Produção da Record TV faz sucesso na Argentina. (Foto: Edu Moraes/Record TV)

Autora comenta sucesso de “Jesus” na Argentina: “alegria e orgulho”

Protagonizada por Dudu Azevedo, a novela “Jesus”, com roteiro de Paula Richard, foi a atração de maior audiência da televisão argentina em maio. A estreia aconteceu no dia 4 do mesmo mês e desde então se coloca como um dos destaques da programação da Rede Telefe. A aquisição faz parte de um pacote de atrações em comemoração aos 30 anos do canal.

“Com muita alegria e orgulho, claro!”. Assim Paula Richard, que trabalha na Record desde 2006, conta à coluna como recebeu a informação sobre o sucesso de “Jesus” no país vizinho.

Para a escritora, uma admiradora do cinema argentino, “é bacana” ver um produto que envolve tantos profissionais “dedicados e talentosos” ter seu valor reconhecido por outro público, repetindo a grande audiência nos EUA, por meio do canal hispânico Univision, além de outros países. “O sentimento é de alegria, orgulho e gratidão!”.

A repercussão, diz, também se deve ao fato de a mensagem de Jesus ser atemporal e estar no fundamento da moral e ética do mundo ocidental judaico-cristão. “Você não precisa ser religioso para se emocionar com os milagres ou com as coisas que Jesus diz”.

“Pela primeira vez essa história foi contada em sua íntegra, permitindo que desenvolvêssemos personagens com mais profundidade”, destaca.

TV Tudo

Capricho e ibope

Sobre detalhes de produção, Paula Richard relembra “uma corrida de bigas que não deixa absolutamente nada a dever a produções hollywoodianas” e cita também a via crucis e a crucificação, gravadas no Marrocos.

“Podemos discorrer sobre os diversos fatores que colaboram para o sucesso de uma novela, mas o desempenho da audiência está sempre nas mãos do público. Escrevemos para ele e, quando gostam, é porque deu tudo certo!”, conclui.

Mudou a vida

Rodrigo Lombardi não nega que tem um carinho muito especial por “Caminho das Índias”, novela de 2009 escrita por Gloria Perez.

E o motivo não poderia ser outro: o personagem Raj alavancou sua carreira.

Destino

Dedé Santana dá a entender que o documentário de “Os Trapalhões” vai mesmo para a Netflix.

E não para a Globoplay.

Sombrio

Sobre os especiais de fim de ano da Globo, casos de “Amigos” e “Roberto Carlos”, entre outros, antes dados como certos em dezembro, agora recomenda-se um pé atrás.

Com base no isolamento forçado e outras medidas de segurança, havia a expectativa que o novo coronavírus daria uma trégua. Mas não é isso que está acontecendo, e todo o plano de grade será revisto pela emissora.

Confiante

A Record entende que se forem adotadas todas as medidas de segurança, o especial “Família Record” poderá ir ao ar normalmente em dezembro.

Já virou uma tradição da grade de fim de ano.

Bate-Rebate

· Claudio Callao, ex-diretor de programas na Rede TV!, atualmente mora e trabalha no México.

· Luisa Sonza, cantora, é um nome que agrada muito a direção da Globo.

· O programa “Fofoca Aí” cresce na programação da TV Gazeta.

· Próximo dia 12, a Globo exibe o primeiro episódio da série “Sandy e Júnior: Nossa História”, após o “Tamanho Família”.

· O SBT renomeou alguns cargos de seus principais executivos…

· …Assim, Daniel Abravanel aparece agora à frente da Gerência de Relação com Afiliadas e Rede…

· …Como missão, estreitar ainda mais a relação com as 114 emissoras afiliadas e alinhar estratégias com as TVs próprias.

· E no Rio Grande do Sul, Gabriel Roberto Casara é a novidade da área de negócios do SBT…

· …Carlos Alberto Toillier deixou esse departamento.

C´est fini

Depois de um caso de Covid-19 movimentar os bastidores do programa, a equipe do “The Noite”, no SBT, deve retomar suas gravações nesta segunda-feira. Apesar de todos os cuidados, as emissoras de televisão continuam sendo surpreendidas pela doença.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas