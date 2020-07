Colunistas Osmar Terra diz que “a quarentena e lockdown fracassaram” no combate ao Covid-19

Por Flavio Pereira | 4 de julho de 2020

Deputado federal gaúcho Osmar Terra reafirma que distanciamento e isolamento não resolvem no combate à propagação do Covid-19. (Foto: Carolina Antunes/Presidência da República)

O médico e deputado federal Osmar Terra (MDB) comenta declaração do governador do Rio Grande do Sul Eduardo de Leite, preocupado com os próximos 15 dias em relação aos contágios do coronavírus. “Há 90 dias o Governador vem dizendo isso; a quarentena e o lockdown fracassaram no Rio Grande do Sul”. Para Terra, “o estado fracassou em prevenir o surto da epidemia. Tem que mudar o discurso. Vamos substituir a quarentena pela testagem maciça da população, como fez a Coreia com muito sucesso”. A análise do deputado gaúcho se dá no momento em que o governo estuda a hipótese de tornar mais rígido o controle da circulação de pessoas e de funcionamento das atividades econômicas na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Quando termina a epidemia?

Segundo o deputado gaúcho, “existe um debate importante nesta questão da epidemia do coronavírus, que é sobre que momento estamos, e quando é que ela termina. O que nós dissemos, é que esta curva começa na terceira semana de março, e desenha um trajeto mais ou menos no meio destas 13, 14 semanas, onde está o pico da curva, quando para de crescer o número de casos por dia, e depois cai. E eu sempre disse, desde o início, que esta epidemia ia ser como as outras todas, com uma curva desde o início com aumento rápido de casos, até começar a terminar o número de casos, e uma curva de 13 ou 14 semanas. Todas são assim. A do H1N1 foi assim, a da Gripe Espanhola foi assim, a Gripe Asiática foi assim, a Gripe Hong Kong foi assim e a própria epidemia do coronavírus na China, com uma curva com 11 semanas, inclusive, de duração”.

Caindo casos no País

Terra comenta que “no Ceará, no Rio de Janeiro, a própria Rede Globo relata a queda do número de casos. Isso também está acontecendo em Manaus, Belém, São Luis do Maranhão, em Pernambuco está diminuindo o número de casos rapidamente. No Norte-Nordeste, no Rio e São Paulo, temos já uma visão clara da queda da curva, da epidemia diminuindo rapidamente. Isso pode levar até mais uma semana ou duas, mas está acontecendo”.

E no Sul, o que acontece?

Em relação ao Sul do País, Osmar Terra tem um explicação: “ainda existe um brote epidêmico localizado na Região Sul. Em função do inverno, circulou muito pouco vírus na região Sul e na região Centro-oeste também. Em todo esse tempo houve uma circulação muito pequena do vírus, e agora com o frio, tem aumentado o número de casos. Não vai ser um número como foi em São Paulo, no Rio, no Nordeste ou Norte do país, mas vai ter um aumento de casos temporário, e depois vai refluir também, pois nem toda população é suscetível ao vírus”. Ele aponta estudos aprofundados feitos em diversos países na Europa, indicando que “mais da metade da população tem imunidade natural, não pega esse vírus. Aí a outra parte da população que pega esse vírus, quando chega a 50% de uma determinada localidade que tenha a epidemia, ela para de crescer, começa a cair, e termina a epidemia”.

Parar de assustar a população

Osmar Terra critica o fato de que “o tempo todo se assustou muito a população sem explicar nada. Eu tenho procurado informar para não assustar. Temos que substituir todos estes programas, de flexibilização, bandeiras para tudo que é lado, por programas de testagem e cuidados individuais, protocolos no comércio, na indústria, na escola e na casa, e com isso nós poderemos voltar a uma vida normal”.

Dados e gráficos

O deputado disponibilizou em um comentário no YouTube, dados e gráficos que sustentam suas afirmativas. Está no link: https://youtu.be/d3iRNrsNSd0

