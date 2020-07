Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 6 de julho de 2020

Amazon comprou o patrocínio do Masterchef na band. (Foto: Reprodução/Masterchef)

Gigante do streaming cola sua imagem no “MasterChef”

O futuro da TV aberta, aqui no Brasil especialmente, é questionado desde que Assis Chateaubriand inaugurou a Tupi. Primeiro não resistiria ao rádio, depois à internet e também houve quem apostasse no seu fim com a chegada da TV por assinatura.

Nadinha aconteceu. As opções apenas se somaram.

Mas muito do que acontece e as próprias iniciativas, medidas que são tomadas, sempre servem como resposta. Por exemplo, uma das gigantes do streaming, a Amazon, comprou o patrocínio do “MasterChef” na Band.

Outra? Os resultados da GloboNews, independentemente do interesse que o noticiário passou a despertar, também foram impulsionados pelas chamadas que a TV Globo começou a colocar no ar.

Precisa provar mais alguma coisa? Ou bater na mesma tecla?

TV Tudo

Em cima disso

Sob a direção de Maria Mestiço, a nova temporada do “MasterChef”, que estreia dia 14 na Band, já tem quatro episódios concluídos. As gravações serão retomadas nesta segunda-feira, após paralisação na semana passada, porque dois dos seus colaboradores testaram positivo para o novo coronavírus.

Estreia da Adriana

A Record trabalha com a data de 23 de julho, uma quinta-feira, para a estreia de Adriana Araújo na apresentação do “Repórter Record Investigação”. Adriana tem esse novo desafio na emissora, após ficar 14 anos na bancada do “JR”.

Única saída

Trabalhar remotamente, por enquanto, ainda está sendo a única maneira possível e segura em todas as TVs. A Record, por exemplo, acaba de programar a coletiva do “Top Chef”, na segunda-feira que vem, de forma virtual.

O próximo

Depois do ex-presidente Lula, na semana passada, o Grupo Bandeirantes prepara uma entrevista com o empresário Joesley Batista. Falta decidir se será em uma das suas emissoras de rádio ou na televisão.

Sem restrições

Diretores do SBT consultados, admitem que Luís Ernesto Lacombe poderá vir a ser um bom nome para o seu jornalismo. Desde a sua saída da Band, essa possibilidade começou a ser especulada. Só que não teve nenhuma conversa até agora.

Novos tempos

A pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social adotadas em todo o mundo transformaram muitos segmentos e modelos de negócios. O Canal Rural, por exemplo, aumentou em 51% a realização de leilões virtuais de animais. Foram 218 eventos, entre janeiro e junho, no formato eletrônico.

Helô

Helô Pinheiro é a convidada de Luciana Gimenez, no “Luciana By Night” desta terça-feira, às 23h30, na Rede TV!. A gravação vai ao ar no mesmo dia em que a eterna Garota de Ipanema comemora 75 anos.

Bate – Rebate

· Nesta segunda, o episódio do “Alerta Aeroporto”, na Record, vai mostrar as operações de segurança no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima…

·… Apresentação de César Filho, a partir das 22h30.

· O canal BandSports já tem toda a logística pronta para a transmissão de Roland Garros…

·… A sua realização, em função da pandemia, vai acontecer entre 20 de setembro e 4 de outubro.

·Amanhã e quarta-feira, o canal TNT, às 12h30, vai exibir jogos do Barcelona e Real Madrid na Liga dos Campeões, com atuações destacadas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo…

· … O primeiro contra o Manchester United, em 2019, e a vitória do time madrileno na final de 2017 contra a Juventus.

· Em um novo contato com os envolvidos em “Fina Estampa”, a Globo informou que a edição especial da novela levará mais tempo no ar do que o planejado incialmente…

· Luciano Huck postou um vídeo nas redes sociais, mostrando os cuidados na sua volta aos estúdios da Globo.

C´est fini

O SBT, no sábado, começou a gravar o “Bake Off”, já com a certeza que em agosto, iniciará o “Bake Off Celebridades”. E hoje também está prevista a volta de Danilo Gentili aos estúdios do “The Noite”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

